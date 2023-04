Sin noticias, una vez más, de Joao Félix en el Bernabéu

El portugués, cedido por el Atlético en el Chelsea, pasó completamente desapercibido por el estadio blanco, falló una ocasión clarísima y se fue sin marcar y pitado por la grada merengue.

Simeone no pudo ver, al menos en directo, el partido de Joao Félix anoche en el Bernabéu. Eso que se ahorró. El Atlético de Madrid estaba disputando un encuentro amistoso y solidario en Turquía ante el Besitkas a la misma hora y así se evitó presenciar otra participación insulsa del portugués frente al Real Madrid.

En esta ocasión fue con la camiseta del Chelsea, el club donde juega esta segunda mitad de la temporada cedido por el Atlético de Madrid, pero su rendimiento no difirió en absoluto del cosechado en los seis encuentros anteriores en los que se midió al Real Madrid con la camiseta rojiblanca.

Joao Félix fue titular y acabó siendo sustituido por su técnico, Frank Lampard, en el minuto 65, con la consiguiente pitada de la hinchada merengue. En realidad, el partido del portugués duró dos minutos, ya que en el minuto 2 del encuentro falló la ocasión más clara del encuentro para el Chelsea. Salió en velocidad, se enfocó hacia el área de Courtois, pero entre la presión de Militao y un remate errático rechazado por el belga, aquello acabó en casi nada. Y ahí, prácticamente, concluyó su partido por más que estuviera sobre el césped del Bernabéu una hora más.

Se trato, en fin, de un día más en la oficina para Joao Félix. El portugués no ha conseguido ni marcar ni dar una asistencia en los 7 encuentros que, hasta ahora, le han medido al Real Madrid, duelo que se mantiene vivo con un balance de 4 derrotas y 3 empates para el luso.

Pese a que Frank Lampard aseguró que el partido de Joao Félix había sido "top" y que se trata de un "gran talento", lo cierto es que en Inglaterra ya se están empezando a hartar de esa indolencia y esa inconsistencia que provocó que nunca acabara de conjuntar con la exigencia táctica y física impuesta por Simeone en los últimos doce años del Atlético.

Críticas en los medios ingleses

Así, el exfutbolista inglés Andros Townsend, en los micrófonos de talkSPORT, comentó que “cuando el Real Madrid contragolpea, parece que va a rematar de verdad, con Joao Félix no hay nada”; Chris Sutton, exjugador del Chelsea y comentarista de BBC Radio 5 Live afirmó que “el Chelsea es demasiado ligero arriba. João Felix y Raheem Sterling no han ofrecido nada en esta segunda mitad. Frank Lampard necesita hacer un cambio”, justo antes de que Joao Félix dejara el terreno de juego, y Mario Melchiot, también exjugador blue, no tuvo reparos en decir que el Chelsea "necesita un delantero. Los que están jugando ahora tienen que mostrar más ganas de marcar goles".