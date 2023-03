La incómoda situación de Florentino Pérez en el escándalo del Barça con Negreira

La Federación sabía que se investigaba al exárbitro desde octubre de 2022. Florentino es vocal de su Junta Directiva. Si Rubiales no le comunicó nada, debe romper relaciones institucionales.

El pasado domingo, a través de una información publicada en El Confidencial, la opinión pública tuvo conocimiento de que desde octubre de 2022 la Real Federación Española de Fútbol supo que José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros estaba siendo investigado por la Fiscalía acerca de su relación con el FC Barcelona. La fiscal del Barçagate, Virginia Sánchez Prieto, preguntó a la RFEF acerca de las funciones que desempeñaba Negreira en el CTA, los motivos por los que fue cesado en el año 2018 y si su cargo era incompatible con percibir una retribución de terceros como asesor arbitral.

El requerimiento del Ministerio Fiscal iba dirigido a Luis Rubiales, presidente de la Federación, y fue respondido por Luis Medina Cantalejo presidente de los árbitros. El asunto, pues, tuvo recorrido dentro de la RFEF. Una RFEF en la que Medina Cantalejo es vocal de la Junta Directiva... igual que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La situación deja tocada a la Federación Española. Que un asunto de esta índole Luis Rubiales no avisara a su Junta Directiva de la petición de la Fiscalía compromete al presidente federativo, ya suficientemente en entredicho. Porque es de suponer que, si Florentino Pérez no tenía conocimiento de los hechos fuera porque la Junta Directiva de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas no hubiera sido avisada. En ese caso, ¿qué hace el Real Madrid en esa institución, no rompe unilateralmente las relaciones con ella y su presidente no abandona de inmediato una Junta Directiva en la que no ha sido más que un florero por decisión de Rubiales?

Pero... ¿y si lo sabía?

Porque la otra opción es que la Junta Directiva fuera informada pertinentemente de las pesquisas de la Fiscalía, en cuyo caso el papel de Florentino Pérez en el asunto quería tan señalado que sería imposible de creer. De todos es sabido la tibieza con la que el Real Madrid se ha manejado en este asunto, prefiriendo preservar sus acuerdos en varios ámbitos con el Barcelona que la defensa de sus legítimos intereses en caso de una posible adulteración de la competición. Pero es que además si su presidente conocía de primera mano las investigaciones de la Fiscalía desde octubre y no avisó a sus socios de los hechos bajo sospecha, la pregunta es terrorífica: ¿Para quién preside Florentino Pérez? ¿Para los socios del Real Madrid o para los mandamases del Barcelona?