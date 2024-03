España paga caro el escándalo en la RFEF el día del renacer de James Rodríguez

Luis de la Fuente suma la segunda derrota desde que es seleccionador nacional en una semana en la que el fútbol español ha sido noticia por los registros en las oficinas de la RFEF.

La selección española de fútbol sucumbió ante Colombia por 0-1 en el Estadio Olímpico de Londres en una de las últimas pruebas de cara a la lista definitiva que tendrá que dar Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024 que se celebra en Alemania. Es cierto que el combinado nacional salió con teóricos suplentes, pero es posible que haya influido todo lo que ha sucedido estos días con la Real Federación Española de Fútbol, los registros, las detenciones y la orden de arresto para un Luis Rubiales que está en la República Dominicana.

Los de Luis de la Fuente se desinflaron en su presión y búsqueda de la portería rival, un juego ofensivo que, en realidad, no dejó ni una ocasión de peligro. Colombia, equipo que lleva dos años sin perder un partido, marcó en la reanudación con un golazo de Daniel Muñoz tras la entrada de un pletórico y ultra motivado James Rodríguez y frenó las buenas sensaciones que traía España en su camino a la cita continental de dentro de tres meses.

La selección española demostró de inicio el hambre de las nuevas generaciones, jugadores con pocos partidos con España y los debuts de Dani Vivian, Pau Cubarsí y Álex Remiro, pero que quieren su sitio en la Eurocopa. Sin embargo, el paso de los minutos sonrió a los sudamericanos y España culminó un partido discreto. En un once inesperado, a España no le faltó mordiente, presión y esfuerzo por llevar el encuentro a su terreno, pero sí echó de menos más profundidad y ocasiones para evitar un justo 0-0 al descanso.

De hecho, España fue de más a menos, a la inversa de una Colombia que demostró ser un equipo con la confianza alta. Grimaldo fue uno de los protagonistas del partido para la Selección con sus incursiones por la banda izquierda, al igual que Mikel Merino, que prácticamente ganó todos los balones aéreos, pero no era suficiente para incomodar al guardameta cafetero. Por su parte, el que más sufría era Pedro Porro, que tenía delante a un crack como Luis Díaz que hacía lo que quería por el costado derecho del combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Con el 0-0 se llegó al intermedio y a la vuelta entró en el campo James Rodríguez. El colombiano pasó por el Real Madrid y su carrera fue cayendo y nadie se esperaba que pudiera ser capaz de revolucionar el partido como lo hizo, aunque todos conocen su calidad. Parecía muy motivado al enfrentarse a la selección del país donde desplegó su mejor juego y sus regates y sus pases comenzaron a matar a una España que no reaccionaba ante el dominio de Colombia.

Debuta Cubarsí y desaparecido Yamal

El ex del Real Madrid y Luis Díaz revolucionaron a los cafeteros, hasta lograr el 0-1 justo cuando De la Fuente tenía sus cambios en la banda. La carrera del jugador del Liverpool dejó en el suelo al debutante Vivian y, en el segundo palo, apareció Daniel Muñoz con un acrobático remate para batir a un Álex Remiro que había entrado por David Raya para el segundo tiempo.

Entonces saltaron Álvaro Morata, Nico Williams y Álex Baena, en busca de cambiar la cara a España, pero no lo consiguieron. Colombia, que se gustó por momentos con James para una grada de mayoría colombiana, alcanzó el nivel que traía de una racha de dos años sin perder y supo también defenderse. Lamine Yamal fue la última opción española para tratar de asomar, pero el joven jugador del Barcelona no apareció tampoco, o no le encontraron sus compañeros.

En los últimos minutos entró la gran sensación de las últimas semanas Pau Cubarsí, pero no tuvo tiempo para tener influencia, aunque cometió un error que a punto estuvo de costarle el segundo a España. Finalmente, se consumó ese 0-1 en Londres, pero, por fortuna, el martes, en el Santiago Bernabéu contra toda una Brasil, la selección de De la Fuente tendrá la posibilidad de desquitarse y recuperar sensaciones para dar buenas noticias en medio además de otro momento delicado de su Federación, con registros y detenciones de la Guardia Civil.