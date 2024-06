Willy Bárcenas "se pone negro" con Laporte y LeNormand y desata un incendio

El cantante de Taburete critica el origen francés de los dos centrales de la Selección ESpañola desatando un mar de críticas y una contundente repuesta del cantante

No, no casan con el Taburete. Aymeric Laporte y Robin LeNormand, la pareja de defensas centrales que España alineó de inicio en el encuentro que clasificó a La Roja para los octavos de final de la Euro 2024, tras ganar 1-0 a Italia, no le sentaron bien a Willy Bárcenas, el cantante de uno de los grupos de moda en el panorama musical español.

Willy Bárcenas, la cara visible del grupo madrileño y que también es hijo de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, publicó un polémico posteo en la red social X (antes Twitter) minutos antes de comenzar el partido entre las dos selecciones. "Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapogggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", acompañado de dos banderas nacionales

Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!🇪🇸🇪🇸 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) June 20, 2024

La publicación cuenta con más de mil comentarios, 800 retuits y 2.000 'me gusta' a la hora de redactar esta información. Muchas de las respuestas afeaban al cantante su postura. Ante la polémica que desató ese mensaje, el de Taburete volvió a pronunciarse para atacar a todos aquellos que le contestaron en contra de sus palabras.

"Me encanta mi rol en Twitter. Escribo cada dos meses alguna reflexión sin mucha trascendencia. Primero llegan seguidores que me llaman Padre y que les mola lo que he dicho. Después llegan los de 'mejor (lo que sea) que robar', 'en vez de Taburete mejor Banquillo' y los de 'que cante tu padre'. Por último aparece el director de orquesta Fonsi Longanizas (ndr: en referencia al polémico y violento tuitero Fonsi Loaiza) y escribe algún tuit en el que me relaciona de alguna forma con que Pablo Hasel esté en la cárcel. Y vuelta a empezar", escribió.

Laporte y LeNormand, españoles

Aymeric Laporte vivió con España su primera Eurocopa en 2021 y, un año después, fue pieza clave de Luis Enrique en el Mundial de Catar. El ex del Athletic, ahora en el Al Nassr, fue convocado semanas después de que el Consejo de Ministros le otorgase la nacionalidad española. Debutó en un amistoso ante Portugal y en la pasada 'Euro' fue el único que disputó todos los minutos posibles con La Roja.

Por su parte, Robin Le Normand obtuvo la doble nacionalidad en mayo de 2023. El defensa de la Real Sociedad nació en Pabu, en la Bretaña francesa. Fue en febrero de 2023 cuando Luis de la Fuente mostró interés en convocarlo, aunque aún no contaba con la nacionalidad. Tras recibir la llamada del seleccionador, Le Normand se decidió por España al no llegar la llamada de Deschamps. Su primera convocatoria se materializó el 2 de junio de ese año, con motivo de la UEFA Nations League. Su debut fue ante la victoria ante Italia (2-1) en las semifinales.