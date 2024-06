Zverev, el rival de Alcaraz acusado de malos tratos que reivindica su inocencia

Este domingo se disputará una apasionante final de Roland Garros 2024 en la Philippe Chatrier y será la primera en 20 años en la que no están Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer.

Llega uno de los días marcados en el calendario para cualquier amante de los deportes: la final de Roland Garros. Este domingo la Philippe Chatrier será el escenario donde un español, y no es Rafa Nadal, peleará por llevarse el título. Se trata de Carlos Alcaraz, que tendrá que medirse a Alexander Zverev para intentar tocar la gloria en París donde catorce veces lo consiguió hacer su compatriota el manacorí, con el que jugaría los dobles en los Juegos Olímpicos.

Carlos Alcaraz cerró su pase a la final de Roland Garros tras un épico encuentro ante Jannik Sinner. Ambos están llamados a dominar este deporte durante los próximos años, pero si hay un tenista que viene firmando un 2024 espectacular en cuanto a rendimiento es Alexander Zverev. El alemán será el último obstáculo del de El Palmar en este segundo Grand Slam del año, que, curiosamente, será una final en la que después de 20 años no habrá uno de los tres componentes del Big Three (Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer).

Alexander Zverev consiguió eliminar a Rafa Nadal en la primera ronda. El sorteo hizo que el de Manacor tuviese que enfrentarse a uno de los peores rivales posible y lo pagó caro. Posteriormente el de Hamburgo se ha cargado a Goffin, Griekspoor, Holger Rune, Álex de Miñaur y Casper Ruud. Pero si algo ha estado marcado el Roland Garros del germano ha sido por el juicio que se estaba celebrando en su país por unos presuntos malos tratos.

Durante su participación en Roland Garros se inició el juicio en Berlín y Alexander Zverev recibió la buena noticia de que el caso fue archivado unas horas antes de saltar a la Philippe Chatrier para enfrentarse Casper Ruud en semifinales. Todo el terremoto formado no le ha afectado y ahora peleará por tocar el cielo en la capital de Francia. Eso sí, no se esconde y ha querido reiterar su inocencia: "El caso se ha cerrado y yo paso página. Soy inocente, si no, no se hubiera archivado. No quiero que nadie me vuelva a preguntar por esto", declaró el germano.

Juicio concluido

El juicio contra Alexander Zverev por una supuesta agresión a una ex novia concluyó este viernes al tercer día sin sentencia, tras llegarse a un acuerdo por el que únicamente deberá pagar 200.000 euros de multa. El Tribunal de distrito de Tiergarten de Berlín archivó el procedimiento a cambio de dicho pago, por lo que no emitió ningún dictamen. La aceptación de este pago no constituye una admisión de culpabilidad, por lo que Zverev sigue siendo considerado inocente.

La Fiscalía, la defensa de Zverev y la ex novia de este, Brenda Patea, como codemandante, acordaron esta forma de finalizar el procedimiento. Según el Tribunal, ambas partes querían resolver el conflicto pacíficamente. El juicio comenzó el pasado 31 de mayo debido a la denuncia contra Zverev alrededor de un año y medio después del supuesto incidente. La Fiscalía basó el caso en las declaraciones de la ex novia y afirmó que el de Hamburgo la empujó contra la pared y la agarró fuertemente por el cuello en un piso de alquiler en Berlín durante una discusión en mayo de 2020.