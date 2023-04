Luis Enrique ya está en Londres y podría entrenar al Chelsea ante el Madrid

El exseleccionador nacional ha viajado esta mañana hasta la capital inglesa para negociar con el club londinense, que el próximo miércoles visitará el Bernabéu en cuartos de la Champions.

Solo ha pasado una semana desde que Luis Enrique ofreció una entrevista, la primera desde que dejó de ser seleccionador nacional tras el descalabro de Catar. Fue en la emisora de la Cadena SER en Gijón y en ella se refirió a su deseo de entrenar en la Premier League. "Sigo mucho el fútbol inglés, más que el español", reconoció el técnico asturiano. "Estoy influenciado claramente porque me gustaría trabajar allí", dijo, pero, eso sí, "no voy a ir a cualquier equipo. Me gustaría ir a alguno que tenga claras opciones de hacer cosas importantes y eso reduce la ecuación a un número muy pequeño. Además hay muchos entrenadores a nivel mundial con mucho nivel que quieren entrenar allí. No me hago muchas ilusiones, pero nunca se sabe".

No han pasado ni siete días y Luis Enrique se encuentra en Londres para negociar con el Chelsea, rival del Real Madrid en los cuartos de final de Champions League. El periodista Gerard Romero fue el primero en desvelar el viaje, realizado en compañía de su gran amigo y representante Iván de la Peña, en el que el preparador gijonés estará conociendo de primera mano al nuevo dueño del club londinense, Todd Boehly.

La hipótesis de que Luis Enrique se siente el próximo miércoles en el banquillo visitante del estadio Santiago Bernabéu se hace más posible con el paso de las horas. Sería la culminación del morbo. Como técnico del Barcelona, el exseleccionador nacional pasó en tres ocasiones por el feudo madridista con una derrota (3-1 en su primera temporada) y dos victorias (0-4 y 2-3) en las otras dos). El miércoles podría ser la siguiente.

La situación del Chelsea en la Premier League es absolutamente lamentable. Instalado en el medio de la clasificación, la clasificación para jugar la próxima Champions está a 11 puntos, misión casi imposible. Sin embargo, en la Champions está entre los ocho mejores después de derrotar, con justicia, el Borussia de Dortmund en la ronda de octavos.

En partido correspondiente a la Premier, el Chelsea empató ayer, 0-0, frente al Liverpool, en el estreno del español Bruno Saltor, tercer técnico de la temporada, como entrenador interino. El club londinense fue uno de los que más se reforzó en el pasado mercado de invierno en toda Europa. Hasta Stamford Bridge llegaron jugadores de la talla de Joao Félix, cedido por el Atlético de Madrid, el argentino campeón del Mundo Enzo Fernández, por el que el Chelsea pagó 120 millones de euros al Benfica, o el ucraniano Mudryk, una de las estrellas del Shakhtar.

Además, el Chelsea cuenta, entre otros de gran calidad, con futbolistas como los internacionales españoles Kepa y Azpilicueta, su compatriota Cucurella, el francés Kanté, el croata Kovacic o el talentoso delantero alemán Kai Havertz.