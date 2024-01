Puñalada de un entrenador cercano a Xavi: "¿Quién no quiere entrenar al Barça?"

El todavía entrenador del Barcelona anunció que dejará el club culé el próximo 30 de junio, por lo que ya se han comenzado a escuchar nombres de sus posibles sustitutos y ya hay reacciones.

No habían pasado ni dos horas cuando Xavi Hernández anunciaba en rueda de prensa que dejaría el Barcelona a final de temporada cuando ya comenzaron a escucharse los primeros nombres de los candidatos para reemplazar al de Terrassa. El banquillo de un club como es el azulgrana es un lugar con el que todos sueñan y los diferentes técnicos que analizará la dirección deportiva encabezada por Deco intentarán convencer para que Joan Laporta pueda dar el visto bueno y así coger las riendas de la entidad culé para la próxima temporada.

Que la situación de Xavi Hernández en el Barcelona era delicada es una realidad conocida por todos. A pesar de ganar LaLiga EA Sports el curso pasado y renovar en septiembre, la mala campaña que han venido firmando ha dejado muy tocado a un hombre que es una leyenda del club catalán, pero de los malos resultados no se salva nadie. Lejos en la lucha por intentar revalidar el título, eliminado de la Copa del Rey y haber perdido la final de la Supercopa de España hacen que las únicas aspiraciones a morder metal sean en una Champions League en la que muy pocos confían debido a las sensaciones que transmite el equipo y lo difícil que es ganarla.

Xavi anuncia que dejará el Barça a final de temporada:



"El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo"





La dura derrota frente al Villarreal por 3-5 en casa se suma a otras muy dolorosas, como la que sufrieron contra el Girona. Pero además de estos partidos perdidos hay que añadir que el juego del equipo es bueno. El rendimiento de muchos futbolistas queda muy lejos del que se espera de ellos y, obviamente, todas las miradas se fijan en Xavi Hernández. Es por ello que el técnico fue avisando en varias ocasiones que no sería un problema para el Barcelona y si se tuviera que ir lo haría. Finalmente, perder ante los de Marcelino García Toral ha sido la gota que ha colmado el vaso.

"UNA VERGÜENZA".



Cabreo de Xavi tras el penalti no pitado después de la revisión del VAR.









"Querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido pero creo que es el momento", comenzó explicando Xavi Hernández antes de recibir las preguntas de la prensa. Esto fue un bombazo porque nadie esperaba estas palabras, pero lo más importante vino en las horas posteriores cuando se comenzaron a especular con nombres de sus posibles sustitutos y uno de ellos, muy cercano al de Terrassa, se pronunció.

Márquez, un candidato

El entrenador del filial de Barcelona, el mítico Rafa Márquez, es uno de los mejores colocados para ocupar el banquillo del primer equipo. El mexicano tiene toda la confianza de Joan Laporta y eso podría abrirle las puertas, pero todavía queda mucho tiempo y se intentarán analizar a otros técnicos que conozcan la casa como pueden ser Thiago Motta, que está brillando en la Serie A o el mismo García Pimienta, aunque su relación con el presidente culé complicaría su regreso a la Ciudad Condal.





Rafa Márquez dijo que no diría que no, si le ofrecen ser entrenador del primer equipo del Barcelona para la próxima temporada.



"A una oportunidad así no le puedes decir que no".





"La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí a final de temporada para elegir al técnico que decidan. Es parte del proceso", comenzó explicando Rafa Márquez en rueda de prensa. "Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barcelona. Seguiré preparándome porque esta es mi segunda temporada como técnico", continuó el mexicano. "A una oportunidad así no le puedes decir que no", concluyó en su respuesta.