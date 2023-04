Esto es lo que hizo Ancelotti en su día libre después de pasearse en el Nou Camp

El técnico del Real Madrid desveló que ayer, Jueves Santo, se fue con su mujer en bicicleta hasta la Casa de Campo aprovechando que dio permiso a sus jugadores tras machacar al Barcelona.

Es absolutamente imposible que Carlo Ancelotti caiga mal a alguien. Ni siquiera a un furibundo seguidor de alguno de los rivales más históricamente enconados con el Real Madrid. Jamás pierde la compostura, lleva la educación hasta los máximos extremos y el respeto al rival por bandera.

Hoy, en la previa del encuentro liguero de mañana frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu, el técnico italiano mostraba, además, la mejor de sus caras. No en vano, había pasado poco más de día y medio después de la apabullante exhibición madridista en el Nou Camp, que acabó con la clasificación merengue para la final de la Copa del Rey y con un Barcelona extrañado, incluso él, de los 12 puntos con los que aventaja al Real Madrid en la Liga.

Nada más concluir el encuentro, Ancelotti ofreció una sentida arenga a los jugadores en pleno vestuario, que acabó con la gran noticia que estos querían oír: tendrían día libre y el Jueves Santo era, también para ellos, de vacaciones.

Ancelotti desató la euforia de sus jugadores en el vestuario cuando les dijo que el jueves tendrían día libre. Ahora provoca las risas de los periodistas cuando cuenta qué hizo él en su día de descanso. pic.twitter.com/leAjkXYWLz — Claudio Mauri (@hcmauri) April 7, 2023

Y, claro, hoy había que preguntar al técnico italiano del Real Madrid qué había hecho él durante ese día de asueto. Con su habitual sorna, Ancelotti ha tirado de retranca italiana para empezar contestando "¿Te tengo que decir todo?" y arrancando las primeras risas entre los periodistas allí citados. "Me fui con mi mujer a la Casa de Campo en bicicleta. Lo he pasado muy bien", detalló seguidamente el entrenador merengue.

"Para mí, entrenar al Barcelona es imposible"

Además, Ancelotti reconoció no sentirse cuestionado en la previa del partido del miércoles y tiró de currículum: "Después de 1.272 partidos, no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce”.

Y respecto a si se cambiaría por Xavi, su colega al frente del Barcelona, el italiano fue concluyente. "Para mí, entrenar al Barcelona es imposible. Hay que respetar la historia mía y de cada club. Tengo mucho respeto para el Barcelona y para Xavi. Yo no quiero cambiarme por nadie. Estoy muy cómodo aquí, en el mejor club del mundo. Estamos satisfechos, terminar la temporada bien, que sería ganar los dos títulos, sería espectacular. Los partidos de Liga nos ayudan a estar bien".