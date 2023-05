El ex del Real Madrid que quiere ser el nuevo James Bond

Royston Drenthe, futbolista neerlandés que disputó tres temporadas con la camiseta del club blanco, se ha pasado al mundo de la actuación y se ve con opciones de sustituir a Daniel Craig.

Daniel Craig ha encarnado al espía más famoso de la historia del cine durante los últimos 17 años, pero el actor ha dicho basta y ahora se busca al siguiente que dará vida en la gran pantalla a James Bond. Y están surgiendo candidatos de debajo de las alfombras para actuar como 007, pero pocos, o mejor dicho, ninguno, tan estrafalario como el que ocupa las siguientes líneas.

Algunos aficionados veteranos del Real Madrid recordarán a un holandés que en las últimas temporadas de la primera década del presente siglo militó en el cuadro blanco. Aquel chaval respondía al nombre y al apellido de Royston Drenthe y su paso por el club del Bernabéu resultó ser bastante decepcionante, entre otros motivos, por la vida loca que, él mismo reconoció, haber llevado en la noche madrileña.

En sus tres temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid, Drenthe disputó 65 partidos y jamás se consolidó como titular ni con Schuster, ni con Juande Ramos, ni con Pellegrini, que fueron los tres entrenadores que le tuvieron a sus órdenes. Así fue, también, el resto de una carrera profesional absolutamente irrelevante, que le acabó llevando de regreso a España, con apariciones "estelares" en Murcia o en el Racing Madrid.

Colgadas las botas, ahora resulta que Drenthe es actor. En declaraciones a Ladbrokes Fanzone, el exfutbolista ha reconocido ser "ese tipo de persona que está feliz probando cualquier cosa, por eso no tuve problemas para presentar mi nombre para una convocatoria de casting para Mocro Maffia, un drama criminal de los Países Bajos. Mi agente me dijo: ‘¿Qué estás haciendo?’. Pero quería darle una oportunidad. Le pedí que les hiciera saber que estaba interesado y poco después me enviaron un guion y me dijeron que tenía tres semanas para prepararme mi audición", ha contado Drenthe.

Cuestionado sobre el el casting al que acudió, Drenthe lo recordó con estas palabras: “Siempre tuve ganas de probarlo, pero eso no significa que no estuviera nervioso. Por supuesto que lo estaba. Era la primera vez que probaba algo así. Durante tres semanas estudié y estudié las líneas hasta que pude recordarlas al revés. Y cuando llegó el día de mi audición, el equipo de casting no podía creer que fuera la primera vez que actuaba... Estaban tan sorprendidos de que no hubiera hecho nada como esto antes... Me dijeron que me harían saber si había conseguido o no el trabajo en un par de semanas, y tres días después recibí noticias de ellos y me dijeron que había tenido éxito”, dijo el exfutbolista.

"Tendría que trabajar un poco mi inglés"

Plenamente ilusionado con su nueva carrera como actor, el exfutbolista del Real Madrid no ha dudado a la hora de ponerse un objetivo: ser el relevo de Daniel Craig en las futuras películas de James Bond. "Sé que Daniel Craig ha renunciado al papel de James Bond... ¿Es ese el próximo trabajo para mí? Creo que tendría que trabajar un poco mi inglés...", respondió, entre alguna que otra risa, el jugador neerlandés.