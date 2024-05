Revolución total en el uso del VAR: estos son los cambios que planea la FIFA

Gianni Infantino ha reconocido que el organismo que rige el fútbol mundial ya está probando un nuevo cambio en el sistema de videoarbitraje, que sería muy diferente al que conocemos hoy.

La FIFA ha celebrado su congreso anual y este año ha sido en Bangkok. Gianni Infantino, presidente del organismo que maneja el fútbol mundial, ha hablado sobre las nuevas ideas que tiene la organización, como las nuevas competiciones, el Mundial de Clubes de 2025, el querer sacar un nuevo videojuego tras separarse de EA Sports y los cambios que se van a producir o, que por lo menos quieren introducir, en el uso del VAR.

Y es que el videoarbitraje ha sido uno de los temas de los que hablan últimamente los aficionados al fútbol. Muchos creen que su uso no está siendo del todo correcto y en Inglaterra los clubes van a votar, incluso, su posible eliminación tras las quejas presentadas por el Wolverhampton. Parece complicado que lo quiten en la Premier League, pero el próximo 6 de junio votarán en la asamblea del fútbol británico y se necesitará que 14 clubes de los 20 voten a favor de su abolición.

🚨 Información de @TheAthleticFC: Los clubes de la Premier League van a votar si eliminan el VAR para la próxima temporada 🚨



⚠️ La propuesta del Wolves necesitaría ser aprobada por 14 de los 20 equipos#FeverPitchLive pic.twitter.com/PpcBQUJVeL — DAZN España (@DAZN_ES) May 15, 2024

Mientras todo esto ocurre, Gianni Infantino ha reconocido que están trabajando en una mejora. "Tenemos la intención de desarrollar y mejorar el VAR. 65 federaciones lo han implantado", comenzó explicando el presidente de la FIFA. "Se ha creado una tecnología más básica, con menos cámara y que no requeriría oficiales de partido, por lo que será más asequible para todos", añadió, dejando claro que la sala VOR sería eliminada con este nuevo sistema de videoarbitraje.

Gianni Infantino, anunció que se estudia la posibilidad de que cada equipo pueda solicitar la revisión del VAR en las jugadas que consideren que debe intervenir.



Cada DT podrá pedir 2 revisiones por partido y si procede la decisión, el equipo mantendrá sus dos revisiones. pic.twitter.com/cJjfciundn — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) May 17, 2024

"El sistema ya está a prueba. Los entrenadores podrían pedir la ayuda del VAR en dos ocasiones y los jugadores pueden pedirle al técnico que lo pida. Si se cambia la decisión inicial, no pierden la solicitud y seguirían teniendo dos peticiones", explicó Gianni Infantino. Este método se asemeja en su funcionamiento al 'Ojo de halcón' en el tenis con la posibilidad de pedir al colegiado que vaya a revisar una acción polémica al monitor.

🆕 Infantino anuncia una nueva versión del VAR



🎥 El presidente de la FIFA adelanta que está en estudio la posibilidad de que cada equipo pueda solicitar la revisión de dos jugadas, al estilo del 'ojo de halcón' del tenis



[Vía @mundodeportivo ] pic.twitter.com/rODcyncN37 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 17, 2024

Este nuevo sistema de arbitraje se llamaría Football Video Support y llegaría para cambiar el VAR tal y como lo concebimos hoy en día. Realmente no dio tantas pistas, pero si es tal y como lo ha explicado Gianni Infantino, todo variaría, ya que sólo se revisarían las acciones que los entrenadores reclamasen y ya no habría colegiados revisando cada acción. Eso sí, sobre los fueras de juego no comentó nada y habría que ver qué ocurriría con esos errores que se cometan en este ámbito.

La polémica del Mundial de Clubes

Por otro lado, Gianni Infantino describió como un "debate inútil" la posibilidad de una disputa legal sobre los planes del organismo de organizar el Mundial de Clubes de 32 equipos a partir del verano de 2025. Y es que la FIFA se enfrenta a acciones legales por parte de la Asociación Mundial de Ligas, presidida por el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, y el sindicato mundial de jugadores FIFPRO, contra la fecha del nuevo formato que se estrenará el próximo verano, del 15 de junio al 15 de julio, en Estados Unidos.

Fav si ya estas clasificado al primer Super Mundial de Clubes de la historia de la humanidad. pic.twitter.com/TlKk2q3F3Z — Ramonista (@Ramonista_) May 15, 2024

Infantino no mostró intención ninguna de dar marcha atrás y calificó de "debate inútil" esa batalla legal. "Incluso con el nuevo Mundial de Clubes, con 32 equipos y 63 partidos cada cuatro años, la FIFA organiza alrededor del 1% de los partidos de los principales clubes del mundo. Todos los demás partidos, el 98%, el 99%, son organizados por las ligas, federaciones, confederaciones, y eso es bueno", defendió.

"Pero aquí viene la cuestión: el uno o dos por ciento de los partidos que organiza la FIFA financia el fútbol en todo el mundo. Los ingresos que generamos no van a parar sólo a unos pocos clubes de un país. Los ingresos que generamos van a parar a 211 países de todo el mundo", explicó. "Debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer, en nuestra misión, que es organizar competiciones y desarrollar el fútbol en todo el mundo, porque el 70% de las federaciones miembro de la FIFA no tendrían fútbol sin los recursos que proceden directamente de la FIFA", añadió.