¿Quién es Mbappé? Bellingham vuelve a brillar: doblete y asistencia a Vinicius

El centrocampista británico volvió a ser el mejor del Real Madrid en la victoria a domicilio de los merengues frente al Almería por 1-3. El ex del Dortmund anotó dos goles y dio otro a Vini.

En el Real Madrid han encontrado a su estrella. Mucho se habló tras la marcha de Karim Benzema y el no fichaje de Kylian Mbappé acerca de que Joselu Mato no podía ser el único delantero centro de la plantilla. Pues con dos jornadas disputadas Carlo Ancelotti ha encontrado a su goleador y no es Vinicius ni Rodrygo, sino Jude Bellingham, que ha brillado en los dos choques que ha jugado hasta el momento la entidad de Concha Espina llegando a anotar tres tantos en total.

Tras la victorias frente al Athletic Club en San Mamés y ante el Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en el Real Madrid pueden sacar conclusiones positivas. Por ahora pleno de triunfos, pero, sobre todo, un nombre que destaca por encima de todos: Jude Bellingham. Es cierto que Ancelotti ha recibido malas noticias con las lesiones de Thibaut Courtois, Éder Militao y Arda Güler, pero el ex del Borussia Dortmund está poniendo la nota alegre en este arranque del campeonato.

Contra el Athletic Club marcó un gol y protagonizó varias jugadas impresionantes. Los aficionados comenzaron a compararle rápidamente con un icono como es Zinedine Zidane, pero lo mejor estaba por llegar. Ya en la segunda fecha, el Almería se adelantó en el marcador, pero Bellingham con un doblete dio la vuelta al marcador y en los minutos finales daría la asistencia a Vinicius para que cerrase la remontada y anotara su primer gol de esta temporada.

Con estos tres goles Jude Bellingham ha conseguido mejorar el inicio de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid en LaLiga. El futbolista luso fue capaz de hacer dos goles en las dos primeras jornadas, un tanto en cada encuentro. Ahora el ex del Borussia Dortmund ha roto esa marca del actual jugador del Al-Nassr. Obviamente será casi imposible que alcance sus registros goleadores, pero lo que está claro es que el británico ha arrancado con buen pie esta aventura en la capital de España y parece prometer que no va a parar.

Bellingham quiere más

El centrocampista todoterreno habló tras la victoria ante el Almería. "Soy diez veces mejor jugador que lo que era la temporada pasada. Es gracias a mis compañeros", explicó Jude Bellingham. Además, el internacional inglés ya habla de las famosas remontadas del Real Madrid: "Lo he visto muchas veces de pequeño en la televisión. Recuerdo pensar que no serían capaces de hacerlo y lo hacían. Ahora estoy aquí viviendo la experiencia".

Por otro lado Jude Bellingham mostró ambición y espera poder seguir a este nivel. "Tengo que seguir ayudando al equipo y aportando", comentó antes de hablar acerca de los aficionados del Real Madrid. "Espero que estén disfrutando de cómo juego. Es importante darles muestras de cariño al acabar los partidos. Si están contentos, nosotros también", dijo el centrocampista.