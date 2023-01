Así es Roberto Martínez, el español que entrenará a Cristiano en Portugal

El catalán, exseleccionador de Bélgica, ha sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador del combinado luso. "Cristiano se merece el respeto de sentarnos y hablar", ha asegurado.

Roberto Martínez es ya, oficialmente, nuevo seleccionador de Portugal y, si él quiere, podrá entrenar a Cristiano Ronaldo. El entrenador español, que en los últimos seis años ha sido el responsable del combinado nacional belga, sustituye así en el cargo a Fernando Santos, todo un mito, que llevó a Portugal a ganar la Eurocopa de 2016.

Martínez, catalán de 49 años, acaba de ser presentado y preguntado, entre otros aspectos, por la continuidad de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa. "Las decisiones de fútbol se tiene que tomar en el terreno de juego. No tomo decisiones en despacho. Mi punto de inicio es la lista del último Mundial y Cristiano es jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de sentarnos y hablar. Y mañana hablamos".

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

"Estoy muy satisfecho por estar aquí. Todos juntos vamos a cumplir nuestros objetivos. Gracias a todos", reconoció el técnico español, que añadió: "Tenemos que ser un equipo estructurados sin balón y que aprovechemos el talento que tenemos con balón. Tenemos que ser un equipo con facilidad en el juego de ataque. Me gusta trabajar con una gran unidad, con todos los equipos base del sub 15 y el sub 21. La ruta del primer equipo es clara. A partir de ahí pelearemos por conseguir los objetivos".

Sobre el arquetipo de jugador portugués que él quiere entrenar, Martínez lo tiene en la más alta estima. "El portugués se adapta bien a ligas extranjeras. Siempre da un grado competitivo a su equipo. Me ilusiona mucho que el portugués pueda aportar una forma de jugar que sea ganadora y representativa de lo que es el futbolista portugués. Creo en el proyecto, en el jugador portugués y por eso tengo ilusión por cumplir los objetivos".

Además, el exseleccionador de Bélgica abre la puerta a tener, como técnico ayudante, a un antiguo internacional portugués. "Me gustaría incorporar un ayudante portugués, que haya sido jugador de la selección. Va a ser importante para el cuerpo técnico y nos dará una aceleración para el fútbol portugués. No creo en sistemas. Creo que hay que sacar el talento para ganar partidos".

Roberto Martínez se formó como centrocampista en la cantera del Real Zaragoza, en cuyo primer equipo llegó a disputar un partido, en la máxima categoría, en la temporada 91-92. Fue uno de los primeros futbolistas en emigrar al extranjero, en concreto, al Wigan inglés, club que estaba en la cuarta categoría cuando él llegó y donde fue desarrollando una exitosa y sorprendente carrera que le llevó a ser considerado uno de los históricos del club.

Un mito del Wigan inglés

Por eso, al colgar las botas y decidir que iba a ser entrenador, no tuvo dudas y se situó como técnico del Wigan, ya en Premier, consiguiendo una histórica FA Cup en 2013 derrotando en la final (0-1) al Manchester City. Tras cuatro temporadas al frente del equipo se fue para mantenerse otras tres como primer entrenador del Everton. En 2016 se convirtió en seleccionador belga, con un sobresaliente tercer puesto en el Mundial de Rusia. Su nombre siempre ha estado ligado a clubes grandes como el FC Barcelona o el Real Madrid, aunque, por ahora, su nombre se une al del combinado portugués.

Es, además, un hecho histórico ya que, en sus 109 años de historia, la selección lusa nunca tuvo un entrenador que no tuviera el portugués como lengua materna. Hasta ahora.