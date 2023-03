Piqué e Ibai revientan el Nou Camp con la KIngs League y Casillas pide un deseo

Más de un millón de personas vieron por Twitch la final de una competición que llevó más de 90.000 seguidores al feudo blaugrana y el exportero sueña con repetir experiencia en el Bernabéu.

Lo que empezó como otro de esos proyectos extraños que salen de cabezas de tipos listos como Gerard Piqué e Ibai Llanos ha acabado, al menos en su primera edición, como un éxito bastante incuestionable. El exjugador del Barcelona y el youtuber más popular del país idearon una nueva competición centrada en el fútbol, pero con características más dirigidas a un público joven que aboga por lo rápido y al que un partido de fútbol, tal y como lo entendemos hasta ahora, se le hace demasiado largo y, generalmente, muy aburrido.

Aquello lo dieron en llamar la Kings League y ayer domingo vieron cómo terminaba su primera experiencia. Y lo hicieron con más de 90.000 personas en el Nou Camp, con Joan Laporta, pese a la que tiene encima con el caso Negreira, riéndose de los madridistas en el palco de autoridades, y con una recaudación cercana a los 2,5 millones de euros para las maltrechas arcas blaugranas.

Boti boti boti, MADRIDISTA qui no boti 💙❤️



Mi presidente 😍 pic.twitter.com/v9eKpSqtc3 — Mateu Padremany Font (@MPadremanyFont) March 26, 2023

También con, aproximadamente, un millón de personas siguiendo las evoluciones de esta particular final four a través de Twitch, la plataforma elegida para la difusión de un nuevo modelo de entretenimiento del que se duda acerca de su inminente futuro, pero al que no habría que echar en saco roto viendo su más que notable presente.

Deportivamente, la victoria final fue para el equipo denominado El Barrio, que se impuso a Aniquiladores por 3-0. Curiosamente El Barrio, que cuenta en sus filas con exfutbolistas profesionales como el veterano portero José Juan, llegaba al Nou Camp como octavo de la fase regular y, por tanto, último en ganarse el derecho a participar en la fase final. En el partido definitivo venció al séptimo clasificado, por lo que la sorpresa también estuvo totalmente presente en la cita de Barcelona.

Espero y deseo que la próxima FINAL FOUR de la @KingsLeague sea en el renovado , inigualable y templo madridista: SANTIAGO BERNABÉU!! 🏟️ 🤴 ⚽️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 26, 2023

El resultado fue tan satisfactorio que Iker Casillas, presidente del 1K FC, noveno en la fase regular, dejó bien claro cuál es el deseo para la próxima edición de la Kings League. "Espero y deseo que la próxima Final Four de la Kings League sea en el renovado, inigualable y templo madridista: SANTIAGO BERNABÉU!!, escribió el excapitán del Real Madrid y de la selección española en su cuenta de Twitter.