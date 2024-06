París es española: ¡Alcaraz conquista Roland Garros y sigue los pasos de Nadal!

Lo hizo, Carlos Alcaraz lo hizo. El tenista murciano ha ganado su primer Roland Garros. El joven tenista de El Palmar conquista París, tierra de la que Rafa Nadal es el rey. La sucesión parece estar hecha porque Carlitos consigue el tercer Grand Slam de su carrera. La Copa de Mosqueteros ya es suya y nadie se la podrá quitar después de que se impusiese a Alexander Zverev, verdugo de su compatriota el manacorí en primera ronda. Y ojo, que Alcaraz buscará volverá a intentar coronarse en unas semanas en la capital de Francia en los Juegos Olímpicos.

En 2022 ganó su primer Grand Slam, el US Open, contra Casper Ruud. En 2023 llegó una mítica victoria en Wimbledon frente a Novak Djokovic y ahora en 2024 llega un nuevo grande para Carlitos Alcaraz, que superó a Alexander Zverev por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2. El murciano ha firmado un torneo espectacular y, además de este triunfo en la final, también será muy recordado el choque de semifinales contra Jannik Sinner con una remontada espectacular.

Carlos Alcaraz saltó a la pista central, la mítica y mágica Philippe Chatrier, con la intención de imponerse desde el principio de uno de los tenistas que más en forma ha estado en este 2024. Además del rendimiento de Alexander Zverev hay que destacar que al germano no le ha influido negativamente el juicio que se ha celebrado por unos presuntos malos tratos, que ya ha sido cerrado y simplemente tendrá que pagar una multa.

En el primer set ambos salieron a por todas. Comenzó sirviendo Alexander Zverev y Alcaraz le rompió el servicio y después se la devolvió el germano al murciano. Otro break del joven tenista del murciano empezó a marcar un poco la diferencia en esta manga que saldó el de El Palmar con otro break más para poner el 6-3 con el que se llegó al final de esta primera manga.

Esto hizo despertar a un Alexander Zverev, que, como hemos dicho, es uno de los tenistas que más en forma está en este 2024. El de Hamburgo sacó el rodillo en el segundo set y le metió un contundente 2-6 al murciano. En el tercero la igualdad fue máxima y Carlos Alcaraz se vio 5-2 en el marcador y el alemán se creció para firmar una remontada épica para llevarse este asalto con un 5-7.

Carlos Alcaraz se vio contra las cuerdas y era consciente de que reaccionaba o se quedaba sin Roland Garros. El murciano sacó su mejor versión y empezó a arrollar al germano. El español consiguió ponerse 4-1, pero necesitó que entrasen las asistencias. Tras unos minutos con los fisios Carlitos siguió haciéndose gigante y logró vencer por 6-1 y forzar un quinto set en el que volvió a ser mejor sobre la pista de la Philippe Chatrier, aunque tuvo que saber sufrir y aguantar, como ante Sinner, para llevarse el triunfo.

Con un 6-2 Carlos Alcaraz cerró el último set, en el que consiguió dos breaks, y se desataba la locura. El murciano disipaba todas las dudas que han girado en torno a él por las últimas lesiones y las acallaba con un nuevo Grand Slam, uno de los más deseados y reconocidos del mundo. Ahora, en la Philippe Chatrier parisina, tendrían que irse acostumbrando a una nueva cara como es la de El Palmar, pero que tiene la misma nacionalidad que un Rafa Nadal que ha sido dueño y señor de este torneo durante las últimas dos décadas. Y es que Carlitos ha puesto la primera piedra para seguir los pasos del manacorí.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O