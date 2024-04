Endrick no sólo tiene contrato con el Real Madrid. ¡También con su novia!

El futuro futbolista blanco y su pareja, la influencer Gabriely Miranda, tienen que ajustarse a determinadas normas de conducta en redes sociales mientras continúe su relación

Los tiempos cambian que es una barbaridad. Y si no que se lo digan al amor. Endrick, el futuro jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio, y su novia, la modelo e influencer Gabriely Miranda, han firmado un contrato por el que establecer los pilares de su relación. En ese contrato se estipulan las normas de conducta de la pareja en público y en redes sociales, para evitar cualquier aspecto que pueda perjudicarles en su imagen.

El delantero brasileño, de 17 años, ha compartido en Instagram varias imágenes con la influencer de 20 años y que cuenta con miles de seguidores en la plataforma Instagram, aunque la relación saltó a la fama tras el beso que el futbolista le dio a su enamorada durante el España-Brasil del último parón de selecciones, cuando se acercó a la grada para hacer mimitos con ella tras marcar un gol.

La pareja fue entrevistada en 'Pod Delas', un canal de YouTube, y ahí contaron con detalles cuáles eran las cláusulas de este acuerdo entre ellos que empieza de la siguiente manera: "Los enamorados declaran estar en una relación afectiva voluntaria basada en el respeto, comprensión y cariño". Para Gabriely Miranda, con más de 700.000 seguidores en Instagram, la imagen es fundamental, así que no puede quedar ni un resquicio a que ésta pueda deteriorarse.

El contrato, obviamente, regula las obligaciones de la pareja, pero también las 'sanciones' si no se cumple con lo estipulado. "Está terminantemente prohibido adquirir cualquier tipo de vicios (...).. Están prohibidos los cambios drásticos de personalidad y comportamiento. (...) Salgan siempre de la rutina y creen algo para hacer juntos durante la semana, los dos solos. Decír 'te amo' es obligatorio en cualquier situación", reza en el escrito.

Además, hay palabras prohibidas que ninguno de los dos puede usar. Mencionaron en la entrevistas que eran: "aham, ok, belleza y KKK (parecido al jajaja)". Endrick confesó que de no cumplir lleva castigo y él recientemente ha tenido uno. “El que no cumple con eso, llegado a fin de mes hay que dar lo que el otro quiere, como este último que tuve que pagar un teléfono Apple”. Fue entonces cuando aclaró que este es un acuerdo entre ellos que se lo toman a "broma", pero por si acaso intentan cumplirlo al pie de la letra. Los tiempos, que cambian una barbaridad...