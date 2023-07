El cisma Atlético-Joao Felix se agranda: al jugador no le aguantan

Complicada situaciòn del portugués, a quien el club ha decidido quitarle el 7 para devolvérselo a Griezmann. Simeone no le dirige ni la mirada. Tensa discusión con Andrea Berta

No debe ser sencillo llamarse Joao Felix Sequeira, ser del Atlético y tener como jefe a Diego Pablo Simeone. Los primeros días de la perla portuguesa en el club rojiblanco tras su regreso de la cesión en el Chelsea están siendo más que movidos. Porque el Atlético no le quiere, porque el entrenador no le quiere y porque Joao Félix no tiene mucha intención de quedarse en el Metropolitano en esas condiciones. La fórmula perfecta para que todo salte por, los aires.

Joao Félix ha visto cómo el Atlético ha decidido retirarle su dorsal, el 7 que el luso siempre llevó en la espalda desde que fichó procedente del Benfica por 127,2 millones de euros en 2019, para dárselo de vuelta a Griezmann, que vuelve a ser el ojito derecho de club y afición tras la tormentosa pasada temporada. En los entrenamientos del equipo rojiblanco en Los Ángeles de San Rafael, el jugador apenas cruza palabra con Simeone, su técnico, aunque decir palabra lo mismo sea exagerar: no se cruzan ni las miradas.

La situación es tensa. Simeone no cuenta con él como titular ni siquiera en los partidos de pretemporada, porque debe esperar su turno desde el equipo de los suplentes, donde hay chavales del Atlético B. Sus compañeros, en su mayoría, tampoco estrechan lazos afectivos, conocedores de lo que hay: apenas Lodi y Lino se muestran cercanos.

No, no y no

Al acabar la sesión del lunes, Joao Félix discutió acaloradamente, con aspavientos con las manos y negaciones con la cabeza, con el director deportivo el Atlético, Andrea Berta. "No", "no" y "no" se leía claramente en los gestos. No, Joao Félix jamás pudo esperarse que su etapa en el Atlético fuera a terminar de manera tan tormentosa. Cuanto antes llegue una solución en forma de traspaso o incluso de cesión, mejor. Porque así, lo dice Joao Félix, no. No se puede.