A Mariano le salen varias novias para quitarle un problema a Ancelotti

El delantero sólo ha jugado veinticinco minutos esta temporada, acaba contrato en junio y su futuro en Madrid parece cerrado por la irrupción meteórica del uruguayo Álvaro Rodríguez.

Veinticinco minutos. Ésa es la cantidad de fútbol oficial que ha jugado Mariano Díaz (Premiá de Mar, 29 años) esta temporada con el Real Madrid. El hispano-dominicano, que no entra en los planes del conjunto blanco desde hace varias temporadas pero que campaña tras campaña se mantiene en el roster del equipo ante la imposibilidad de encontrar un comprador para él, acaba contrato el 30 de junio, pero le han salido novias y podría decidir marcharse en este mercado invernal.

Hay tres equipos que se han interesado en el futbolista, representado por la agencia You First. El primero es la Lazio, que necesita encontrarle un recambio para darle descanso a su goleador, el ex sevillista Immobile. El segundo es la Salernitana, otro club que anda rastreando el mercado para reforazr su delantera en este mercado invernal. En ambos casos el problema es el salario del jugador, cinco millones de euros netos anuales, dado que el Real Madrid le dejaría marchar sin exigir una compensación económica.

El tercer equipo que ha entrado en la puja por Mariano es el Wolverhampton de Julen Lopetegui. El ex técnico de Real Madrid y Sevilla, entre otros, quiere rodearse de jugadores de su confianza y el delantero le daría un empaque a la delantera de los Wolves que considera necesaria, pese a que ya ha fichado en invierno a Mateus Cunha, procedente del Atlético. En el caso del equipo británico, el sueldo no es un problema, y sí la necesidad de colocar algunos activos de su plantilla antes en el mercado.

El Toro que viene en el Castilla

La posible marcha de Mariano del Real Madrid no sería un quebradero de cabeza para Ancelotti, sino todo lo contrario. En el Castilla deslumbra ya Álvaro Rodríguez, un espigadísimo (1,92) nueve nacido en Palamós pero que defiende a la selección de Uruguay. Álvaro es el hijo del Coquito Rodríguez, doble campeón de la Libertadores (1982 y 1987) con Peñarol, y los colores del país de la familia le tiran mucho.

Tanto es así que Álvaro, al que le llaman El Toro y es un antiguo extremo reconvertido a nueve por Raúl González, está disputando estos días el Suramericano Sub-20, el mismo campeonato donde en el pasado se dieron a conocer Ronaldinho, Neymar o Messi, por poner tres ejemplos. En su última actuación, Álvaro se despachó con tres goles ante Bolivia. Ya ha debutado con el primer equipo y el futuro de delantero reserva de Benzema parece tener dueño.