Piqué y el hijo de Negreira: un ex árbitro se lo recomendó para la Kings League

El que fuera defensa del Barcelona desveló que busca contratar a un presidente para el Comité de Árbitros del torneo que ha creado y un ex colegiado le 'vendió' al hijo de Enríquez Negreira.

En los últimos meses hemos podido ir descubriendo que en la Kings League puede suceder de todo. Entre las reglas alternativas y las buenas audiencias, el torneo creado por Gerard Piqué ha sido capaz de enganchar a todo el mundo. Desde que arrancó en enero los seguidores de esta competición han podido disfrutar de ex jugadores como el Kun Agüero o Ronaldinho y un show único que hubiera podido ser mayor si el que fuera futbolista del Barcelona hubiera aceptado la recomendación que le daban para contratar: el hijo de Enríquez Negreira.

Este viernes los presidentes de varios clubes de la Kings League y Gerard Piqué volvieron a liarla en el programa que tenían previo a la última jornada del torneo que se disputará el domingo. Las últimas plazas para los playoffs están en juego y hay que recordar que la final four se disputará en el Camp Nou después de que el creador de esta competición hubiese llegado a un acuerdo con Joan Laporta para que el feudo de su ex equipo sea la sede en lugar del Cupra Arena.

En estos programas puede pasar de todo y lo que ocurrió este viernes ha sido surrealista después de que Gerard Piqué desvelara una de las cosas que le sucedió cuando buscaba a una persona para que se encargase de un cargo nuevo que quiere tener. "Quiero un presidente del Comité de Árbitros para que los ayude, haga sesiones con ellos, que mejoren y que luego venga los lunes a dar la cara aquí", comenzó explicando el ex culé. Ibai Llanos, en tono de burla, le preguntó que si para el Barcelona, por el caso Negreira, o si para la Kings League. Para está última, respondió el ahora empresario catalán.

"Contacté con un ex árbitro. Le dije: 'Vente aquí y haces de presidente del Comité de Árbitros'", continuó diciendo Piqué. "Me dijo: 'Deja que me lo piense. No soy yo, pero tengo la persona'", siguió mientras los presidentes de los clubes de la Kings League escuchaban esta anécdota con atención. "Cuelga el teléfono y me llama a los 15 minutos él mismo. Media hora explicándome lo que hacía esta persona que me iba a proponer", añadió.

El hijo de Enríquez Negreira

"Os lo juro por mi madre", decía un Gerard Piqué que le estaba dando una atmósfera de misterio al momento que cautivaba a todos los presidentes y también a los espectadores que lo veían en directo a través de Twitch. "Ha estado involucrado con los árbitros, con los jugadores... me lo vendía espectacular", relató. "Digo, ya tengo a la persona", comentó antes de dejar un silencio y decir con tono de venirse abajo: "Era el hijo de Negreira... dije que era una cámara oculta".

EL HIJO DE NEGREIRA OFRECIDO A LA KINGS LEAGUE @3gerardpique Contactó con un exárbitro para hacer de responsable de árbitros



Este exárbitro OFRECIÓ... AL HIJO DE NEGREIRA



Gerard Piqué, rechazó directamente la propuesta #KingsLeague #ChupChupKings11

Gerard Piqué rechazó esta propuesta de que el hijo de Enríquez Negreira participase de alguna forma en la Kings League. Y es que cada día que pasa salen nuevos detalles sobre este famoso caso de presunta corrupción que está salpicando al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y al Barcelona, enturbiando y ensuciando de cara al exterior al fútbol español.