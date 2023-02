Carlo Ancelotti sale en defensa de Sergio Ramos tras su adiós a la Selección

Carlo Ancelotti compareció ante la Prensa para diseccionar la previa del derbi madrileño que el sábado disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu

Carlo Ancelotti compareció ante la Prensa para diseccionar la previa del derbi madrileño que el sábado disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. El preparador madridista sorprendió haciendo una acalorada defensa de Sergio Ramos, ex pupilo del técnico transalpino, tras su decisión de abandonar definitivamente la Selección, por temas de edad.

"El tema de la edad es como la juventud. Si un jugador cumple con 17 años, merece jugar. Pasa lo mismo con un jugador de 35, 36 o 37. Un entrenador tiene que evaluar lo que pasa en el campo, en el día a día. Si el jugador que tiene 17 o 38 puede cumplir. Éste es nuestro trabajo: la edad no debe ser nunca algo para tomar una decisión", dijo el transalpino.

Ancelotti no dudo en apoyarse en los casos de Buffon y Maldini para tratar de explicarse. "A veces me dicen que no uso a la cantera. Alguien se olvida que puse un portero con 17 años, que era Buffon. Quería evaluar su trabajo. Era muy bueno con 17, mejor que otros mayores. Pues lo mismo con 40, cuando todavía puedes ganar la Champions; como Maldini con 39, que entrenaba sólo una vez a la semana pero jugaba porque era mejor que otros. Y es que si eres mejor que otros, debes jugar".

Simeone, un éxito.

El preparador madridista tuvo tiempo también para alabar a Simeone, entrenador del Atlético. "Simeone me gusta como persona, es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos, y es un entrenador que ha tenido mucho éxito en el Atlético de Madrid. No tenemos que olvidar que gran parte del éxito de su equipo en los últimos años ha sido gracias a un entrenador que ha sido capaz de meter una mentalidad y una identidad bastante reconocible. Ha sido un éxito como entrenador".

