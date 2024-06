Dani Ceballos explota y suelta un palo tremendo al Ayuntamiento de Utrera

El centrocampista del Real Madrid se quejó por no haber recibido un reconocimiento de su municipio a la misma vez que aseguró que ni lo necesitaba ni lo quería, una contradicción total.

Dani Ceballos se encuentra de vacaciones tras acabar la temporada y todo apunta a que no continuará en el Real Madrid, ya que, un año más, no ha tenido los minutos que quiere. Se han escuchado varios posibles destinos, pero el ex del Betis no ha sido noticia por su futuro, sino porque ha publicado una carta quejándose al Ayuntamiento de Utrera, su localidad de nacimiento, por no haberle hecho un reconocimiento tras ganar LaLiga EA Sports y la Champions League.

El centrocampista andaluz ha publicado una carta en sus redes sociales que iba dirigida al Ayuntamiento de Utrera. "Siempre he llevado y llevaré por bandera mis raíces. Porque me siento orgulloso de ser utrerano. Lo llevo en la sangre", comenzó escribiendo un Dani Ceballos que después iría con todo. "Han pasado más de dos semanas desde que conseguí con mi club, el Real Madrid, dos títulos muy importantes como son La Liga y la Champions League", dijo.

"Me apena que, a pesar de sentir y llevar a mi tierra siempre en mi corazón, ninguna persona del Ayuntamiento de Utrera se haya puesto en contacto conmigo. Ni un simple mensaje, ni una llamada. Incluido el concejal de Deportes. Nadie. Nada", escribió atacando Dani Ceballos a los políticos que están en el poder en la localidad sevillana. Tras este ataque y señalar directamente a los responsables, el ex del Betis intentó maquillar las palabras.

"Nunca he pedido ni pediré ningún tipo de reconocimiento, tampoco lo quiero ni lo necesito. Quiero dejar claro que esto no va por ahí, y ellos lo saben, y cada vez es más evidente lo que se esconde detrás", escribió Dani Ceballos. "Aún así, que sepáis que a pesar de todo, Utrera es lo más grande para mí. Y seguiré llevando su bandera en cada final, porque aunque no me valoren desde el Ayuntamiento, la gente de verdad de Utrera, que es la mía, sí lo hace. Porque Utrera es mi tierra. Y lo será siempre. Le moleste a quien le moleste", concluyó.

Respuesta y críticas

Esta carta de Dani Ceballos se viralizó rápidamente y muchos aficionados criticaron al propio futbolista, ya que lanzaba ese ataque por no recibir un homenaje, pero luego se contradecía asegurando que no quería un reconocimiento. Otros usuarios de las redes sociales recordaban al utrerano los pocos minutos que había tenido a lo largo de la temporada con Carlo Ancelotti.

🟢 Israel Bascón, concejal de Deportes en Utrera, responde a Ceballos: "No le vamos a hacer nada especial"



Por otro lado, Israel Bascón, concejal de Deportes de Utrera ha respondido a Dani Ceballos a través de Marca. "Nunca he felicitado a ningún deportista desde que soy concejal. Nunca he escrito a nivel personal", explicó. "Se ha precipitado o se ha asesorado mal. Se lo he dicho por privado. Me sabe mal por él y la gente va a aprovechar esto para subirse a la ola. Se equivoca y lo sabe", continuó.

"Queríamos esperar a que todo finalizase para hacer un acto conjunto. Tenemos también a Luis Pérez, que ha ascendido a Primera con el Valladolid; a Melende que se está jugando el ascenso con el Ceuta; y a Elena Jiménez, que ha sido campeona de España juvenil de balonmano. Juntarles a todos en el salón de plenos y hacer un acto conjunto", declaró Israel Bascón, que terminó recordando que para el Ayuntamiento "todos los deportistas son iguales".