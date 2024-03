Redacta su propia esquela y "llegó el día": el hincha del Barça que se viraliza

Manuel Brañas González, aficionado del club azulgrana, ha fallecido y se ha compartido la necrológica que él mismo escribió, acordándose de sus familiares, mascota y del equipo catalán.

A lo largo de estos años hemos podido ver cómo la originalidad de las personas y las ideas que tienen pueden llegar a ser brillantes. Las redes sociales, con los comentarios, respuestas o memes que no exceden los límites suelen gustar a todo el mundo, pero en algo tan casi analógico como es hoy en día una esquela, también se las ingenian para dejar su marca personal. Eso ha pasado con un aficionado del Barcelona que se ha vuelto viral al redactar él mismo su necrológica, algo que no ha dejado indiferente a nadie.

El protagonista de esta historia, del que prácticamente no se conoce nada, sólo lo único que dice en su esquela, ha llamado la atención de todos los lectores que en la edición de La Vanguardia se han detenido a leer su necrológica. Está escrita por él mismo y ha escogido un tono de darle humor a la situación, ya que esa será la forma en la que Manuel Brañas González quiere ser recordado.

Apodado como El Vanguar, Manuel Brañas González ha sido noticia por su esquela, que comenzaba así: “Bueno. Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las necrológicas -un deporte como otro cualquiera- hasta hoy, 9 de marzo, que aparece la mía”. Una forma directa de comenzar a redactar la esquela que miles de personas podrían leer al comprar el periódico.

“Conocido como El Vanguar, el zorro de Sants o El marqués, me despido de todos vosotros: Tere -mi Ojitos de Platino-, Agus y Núria, Juan Manuel y Cristina, y mis nietas Laura, Raquel y Meritxell. ¡Ah! Y la Cuqui, mi perrita”, continuó escribiendo. “Me lo he pasado genial. Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente”, añadía en su mensaje a su familia.

El recuerdo al Barcelona

A partir de ahí también tiene un mensaje para el Barcelona, equipo del que se declara fan Manuel Brañas González en su propia esquela. “Para finalizar, no quiero olvidarme de mi equipo: el Barça. He disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon brutal y cerveza -que me perdone su majestad el colesterol-, pero ahora no deja de darme disgustos”, añadía al hablar de cómo se lo pasaba viendo esos partidos del cuadro azulgrana.

Hoy en La Vanguardia, la mejor esquela de la historia de los periódicos. pic.twitter.com/AtUqRMWHl3 — Fernando H. Valls 🗞️ (@FernandoHValls) March 9, 2024

“Os dejo, que San Pedro me está reclamando para echar un dominó; ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares. Un beso para todos”, concluyó Manuel Brañas González en su esquela, dejando claro que también parece que era un aficionado a echar unas partiditas de este juego o de cartas con sus amigos.