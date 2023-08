El tío de Rubiales reaparece en plena ‘ola Jenni’ para cobrarse viejas cuentas

Juan Rubiales, uno de los enemigos acérrimos del presidente de las RFEF, aprovecha para recordar las supuestas orgías de su sobrino e inicia una turné: "es un machista como Torrente"

Éramos pocos en el caso de Luis Rubiales y parió la abuela, que dice el famoso refrán. O mejor dicho habrá que indicar el tío. Porque si faltaba alguien en el culebrón del presidente de la RFEF, con la madre encerrada en una iglesia en huelga de hambre, es el tío, Juan Rubiales.

Juan Rubiales no es un desconocido para la Federación de Fútbol ya que, pese al lazo familiar, es uno de los enemigos más acérrimos de Luis Rubiales con quien ha protagonizado sonadas acusaciones cuando el presidente de la RFEF no era foco de atención mediática. Ahora, acaparando todos los titulares con el caso del beso a Jenni Hermoso, Juan Rubiales regresa para aprovechar y cobrarse viejas rencillas.

Así, el tío de Luis Rubiales ha iniciado una gira mediática -ha concedido entrevistas a varios medios y va a participar en El partidazo de COPE- donde relata las fiestas de su sobrino en su chalet de Salobreña, con frases como “le dije a Luis ¡Te has vuelto loco, estas chicas tienen 18 años, podrían ser tus hijas!”.

Juan Rubiales lleva años denunciando orgías de Luis

Estas acusaciones no son nuevas, Juan Rubiales lleva años denunciando fiestas con chicas con cargo a la Federación de Fútbol, las famosas presuntas orgías de Luis Rubiales, e incluso fue ante la Fiscalía Anticorrupción, pero entonces no tenía tanta trascendencia mediática. Ahora el tío de Rubiales, que fue su jefe de gabinete en la RFEF y tiene por tanto información sensible, quiere aprovechar el momento con el tema de Jenni Hermoso para dar visibilidad a sus denuncias.

Y es que en la familia de Rubiales hay hasta acusaciones de asalto a la casa de la madre de Luis Rubiales para lograr información sensible, al estilo película de gangsters, algo que Juan Rubiales desmiente que fuera cosa suya. Mientras, Juan Rubiales sigue con su gira mediática y dice de su sobrino que “es un machista como Torrente”. Ni en las mejores series de Netflix.