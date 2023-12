Llorente, Sergio Ramos y una foto muy polémica: el del Atleti salió a explicarla

El centrocampista colchonero colgó una foto tras el Atlético de Madrid - Sevilla, en el que fue el autor del gol de la victoria, y se formó un revuelo bastante gordo en las redes sociales.

El Atlético de Madrid se impuso al Sevilla por 1-0 en el Metropolitano en el partido aplazado que correspondía a la jornada 4, que no se pudo disputar en su día por el temporal que azotó a la capital de España y a medio país. El autor del tanto ha sido Marcos Llorente, que se ha visto, sin querer, en envuelto en medio de una polémica en las redes sociales por la foto que escogió al subirla a su cuenta, generando gran controversia, ya que muchos aseguraban que se estaba riendo de Sergio Ramos.

Este sábado el Metropolitano se vestía de gala para acoger un auténtico partidazo, un clásico del fútbol español. Atlético de Madrid y Sevilla protagonizaron un choque bastante intenso que acabó con una expulsión por roja directa para Soyuncu, con un Griezmann que llegó homenajeando a Luis Aragonés, al que no pudo superar como máximo goleador de la historia del club y también con un cabreo del francés cuando el Cholo Simeone decidió cambiarle después de que el central turco fuese expulsado.

Cuando el centro falla y el balón vuelve... @marcosllorente lo aprovecha 👊



El gol que vale para que el @Atleti termine 2023 tercero en @LaLiga #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/eCgAe71llK — DAZN España (@DAZN_ES) December 23, 2023

El choque, muy disputado por ambos conjuntos, estuvo a la altura de lo que se pide a un duelo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, pero sólo hubo un gol. El tanto de los colchoneros llegó nada más arrancar el segundo tiempo. En el descanso el Cholo Simeone hizo un doble cambio y entre los jugadores que entraron estaba Marcos Llorente. Ni un minuto necesitó el polivalente futbolista, que jugando como carrilero derecho consiguió batir a Dmitrovic y darle los tres puntos a los colchoneros.

Felices fiestas a todos😜❤️🥳 pic.twitter.com/WBGxXn4CKQ — Marcos Llorente (@marcosllorente) December 23, 2023

Un pase en largo y preciso de Koke lo cazó Llorente, que con un control se plantó en el área. Su segundo toque fue intentar darle el cuero a Morata, pero Sergio Ramos fue al suelo e interceptó la asistencia. La bola volvió a los pies del '14', que de primeras chutó a portería y consiguió abrir la lata. Marcos fue elegido como el MVP del partido y una vez acabado colgó una foto en las redes sociales del momento en el que comenzaba a celebrar su gol.

Polémica y explicación

"Felices fiestas a todos", escribió Marcos Llorente junto a unos emoticonos y la fotografía en la que se podía ver a Sergio Ramos en el suelo. Rápidamente muchos usuarios comenzaron a comentar que se trataba de una falta de respeto del colchonero al que había sido su compañero en el Real Madrid, pero ante esta polémica que se estaba formando el jugador rojiblanco quiso salir a dar explicaciones para evitar malentendidos.

Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo. Nuevamente, felices fiestas a todos. (2/2) — Marcos Llorente (@marcosllorente) December 23, 2023

"Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en vísperas de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión", comenzó explicando. "Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo. Nuevamente, felices fiestas a todos", concluyó Marcos Llorente.