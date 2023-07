Juan Mata se despide del Galatasaray recordándole a Icardi que pague sus deudas

Un veterano como es Juan Mata, miembro de la etapa más gloriosa de la selección española, ha puesto su punto y final en su etapa como futbolista del Galatasaray. A sus 35 años el centrocampista español ha sido vinculado con varios equipos de la liga española y se ha hablado de un posible regreso al Valencia, aunque también el Betis y el Sevilla habrían llamado a su puerta. Los más melancólicos le siguen esperando en Oviedo, en la categoría de plata.

La carrera de Juan Mata ha estado llena de éxitos. Salió del Castilla para recalar y brillar en el Valencia. Sus actuaciones en Mestalla le permitieron dar el salto a la Premier League. El Chelsea le acogió y posteriormente cambió Londres por Mánchester para jugar en el United, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. El verano pasado llegó a Turquía para defender la camiseta del Galatasaray, y después de una temporada en la que ganó la liga otomana se despide.

"Estoy muy orgulloso de ser parte de esta familia para siempre", comenzó explicando Juan Mata en el comunicado que emitió para despedirse del Galatasaray. El ex del Manchester United califica en esta carta a la afición del conjunto turco como una de las mejores del mundo, además de agradecer en repetidas ocasiones el apoyo y cariño que le han dado tanto a él como a su familia. "Son únicos e imprescindibles para el club", comentó.

I am not sad because it ended, I am happy because it happened. 💛❤️🦁🏆🥇



To you, Cim Bom fans:



I am so proud to be part of this family forever. The atmosphere that you create in our stadium and our away games is second to none, I can tell you that. It ALWAYS feels like we… pic.twitter.com/ALgV2e5ybT