Sale a la luz el nombre del primer gran objetivo del próximo Atlético de Madrid

El club rojiblanco, quién sabe si con Simeone en el banquillo o no, le ha hecho una oferta a Íñigo Martínez, central del Athletic Club, para recalar este verano en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid ya está planificando la próxima temporada. Con el único objetivo de entrar entre los cuatro primeros de LaLiga para así jugar la Champions a partir de septiembre, poco hay más que hacer que pensar en un nuevo proyecto en el que, por cierto, no habrá demasiado dinero habida cuenta de la tempranísima eliminación europea de esta campaña.

Con la duda de si Simeone querrá seguir o no en el banquillo rojiblanco, sabiendo que el club no le despedirá pase lo que pase, las quinielas empiezan a aparecer en el futuro de un equipo que, sí o sí, tendrá que apostar por los canteranos que brillan en los que equipos en los que están cedidos (Camello, Riquelme, Manu Sánchez, entre otros) e, incluso, por los más jóvenes que despuntan a las órdenes de Fernando Torres en el equipo juvenil.

Anoche, la Cadena COPE desvelaba que el Atlético de Madrid le había hecho llegar una oferta a Íñigo Martínez. El central zurdo del Athletic no ha renovado con el club bilbaíno y ya sabe que en el Metropolitano le quieren. El defensa de Ondárroa, de 31 años, está protagonizando una mala temporada en San Mamés debido a una fascitis plantar que le ha tenido tres meses apartado de los terrenos de juego. De hecho, su participación en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante Osasuna el miércoles fue una gran sorpresa, porque nadie le esperaba en el once titular de Valverde.

La actual es la sexta temporada de Íñigo Martínez en el Athletic Club, a donde llegó procedente de la Real Sociedad, con el consiguiente lío que estos fichajes entre clubes vascos suelen llevar consigo. En Bilbao se quedaron sin Laporte, cuya cláusula pagó el City, en los últimos días de mercado y el Athletic, con dinero, tuvo que reaccionar haciendo lo propio con el central guipuzcoano.

Renunció a la Eurocopa de 2021

Íñigo Martínez fue, además, un fijo en las convocatorias de Luis Enrique en la selección española hasta que, en la previa de la Eurocopa de 2021, fue el propio jugador el que renunció a ser llamado por el asturiano por "no estar al 100%, ni física ni mentalmente". "Tenía que ser honesto conmigo mismo y con mis compañeros. No me encuentro al 100% ni física, ni mentalmente para competir al nivel de exigencia máxima", explicó el futbolista, que tampoco fue convocado por Luis Enrique para el Mundial de Catar y cuyo destino inmediato también ha estado ligado al Fútbol Club Barcelona.