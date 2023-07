Este es el monstruoso bonus de fidelidad que Mbappé cobrará el 1 de agosto

El delantero francés cobrará el 1 de agosto la mitad de su prima de fidelidad con el PSG en caso de que termine el día siendo jugador del equipo parisino. El Madrid sigue sin mover ficha

Hay vacaciones que merecen más la pena que otras. Imagínese. Mañana martes es 1 de agosto. Es el turno de que su empresa le suelte la paga extra (ésa que no tiene usted prorrateada, ya estamos imaginando demasiado). Y el total de esa paga extra asciende a... 40 millones de euros. Ésa es la cantidad que el PSG, club francés, deberá abonarle a Kylian Mbappé, su gran estrella, si no consigue venderle durante la jornada de hoy. Ya saben: el PSG quiere venderle, Mbappé dice que quiere quedarse y el Madrid, que no mueve una ceja, sigue la jugada desde la distancia poniendo cara de póquer.

El contrato de Mbappé con el París Saint-Germain firmado el pasado verano tenía varias particularidades no advertidas que han terminado degenerando en el enésimo culebrón alrededor del delantero francés. Primero, nos dijeron que firmaba hasta 2025 (y con una camiseta con ese número posó el jugador), aunque luego resultó que realmente firmó hasta 2024 y que continuar un año más era potestad exclusiva del internacional galo, y que ya avisó que no ejecutaría.

Luego, nos enteramos de que en ese contrato, firmado en el despacho de abogados de los Hermanos Marx donde también se redactó el de "la parte contratante de la primera parte", había una cláusula de fidelidad a mayor gloria de Mbappé, que si continuaba en el PSG el segundo de esos tres años de contrato se aseguraba una "prima de fidelidad"... de 80 millones de euros, a cobrar en dos veces. La primera, mañana, 1 de agosto de 2023. 40 millones de euros le esperan en su cuenta bancaria a las 00:00. Un pequeño impulso a las finanzas personales del jugador.

Si Mbappé declaraba públicamente antes de las 23:59 del 31 de julio que su intención es dejar el PSG, el club podría esgrimir que ya no está obligado a pagarle los 80 millones de euros de la prima de fidelidad. Los parisinos, aun así, han intentado analizar la letra pequeña del contrato para intentar evitar el pago, alegando que el futbolista no quiere seguir en la capital francesa al haber dejado constancia, mediante la famosa carta, que no quiere renovar hasta 2025.

El Madrid sigue a lo suyo

Y mientras, el Real Madrid sigue a lo suyo, que es a poner cara de "esto no va conmigo" aunque a nadie se le escapa que en los despachos del Bernabéu hace falta un menú rico en bromuro para evitar la tremenda excitación que provoca el que este año, quién sabe, quizás si. El antiguo director de comunicación de ACS y del Real Madrid, Joaquín Maroto, hombre estrechísimamente ligado a Florentino Pérez, publicó hace unos días en el Diario As un desmentido absoluto de todo lo que se ha publicado en los medios mundiales acerca de unas negociaciones entre el club blanco y el PSG, añadiendo además que el jugador no le interesa al Madrid a menos que llegue gratis. Sí, el Madrid pone cara de póquer, pero algunos de los generales de la guardia pretoriana del presidente disimular, lo que se dice disimular, no lo hacen demasiado bien.