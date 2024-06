La curiosa imagen de Jude Bellingham con su madre y Mourinho de por medio

Uno de los rostros más felices en la fiesta del Real Madrid en Wembley tras ganar la final de la Champions League era el de Jude Bellingham. El centrocampista inglés conseguía en su primer año como futbolista del cuadro blanco tres títulos, además de ganarse a la afición con su entrega, goles y asistencia. Tras levantar la Supercopa de España y LaLiga EA Sports, ahora el internacional británico conseguía superar a su ex equipo, lo que supone el pago de un bonus de la entidad de Concha Espina a los germanos.

Jude Bellingham no consiguió ver portería ante sus ex compañeros, pero consiguió asistir a Vinicius en ese segundo gol que certificaba la decimoquinta Champions League para el conjunto blanco. El MVP fue para Dani Carvajal, pero el inglés fue uno de los grandes protagonistas por la gran temporada que ha firmado desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu. Ahora ya está pensando en el futuro, en los fichajes y en lo que puede llegar a hacer un Real Madrid que apunta a ser imparable.

Al internacional inglés, que jugará la Eurocopa con su país, le preguntaron por el fichaje de Kylian Mbappé. "Sería increíble tener un jugador como él. Habéis visto que la única pequeña cosa que echamos de menos es un delantero eficaz", comenzó diciendo Jude Bellingham. "Si viene y nos diera eso estaría en un gran sitio para llevarnos a otro nivel. Es de los mejores del mundo", agregó el centrocampista británico.

Una de las grandes imágenes de la celebración sobre el césped de Wembley fue la que protagonizó Jude Bellingham, su madre y José Mourinho. El técnico portugués está esperando que se haga oficial su fichaje por el Fenerbahce y mientras ha sido comentarista en la final de la Champions League, por lo que The Special One se encontraba en el terreno de juego siguiendo de cerca todos los festejos de los jugadores merengues.

