El Madrid prohíbe a los atléticos sacar entradas en su web, pero ¿cómo lo hará?

De cara al derbi copero del jueves, el club blanco avisa que sólo dejará pasar a los colchoneros que hayan comprado entradas reservadas a la afición visitante.

Cada minuto que pasa algo se está ensuciando más en la extraña polémica surgida a cuenta de la presencia de seguidores del Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu este jueves en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Ayer el Madrid ya anunciaba que solo entregaría al club rojiblanco 334 entradas, pese a las más de 4.000 demandadas por los socios del Atleti. El Real Madrid está en su derecho de hacerlo, ya que no hay ninguna norma que hable de un porcentaje concreto y, además, en el feudo madridista aún solo entran poco más de 60.000 espectadores a consecuencia de las obras.

Pero es que hoy el Real Madrid ha avisado de que prohibirá el acceso al estadio a los aficionados del Atlético de Madrid que hayan comprando su entrada en la venta general a través de la propia página web del club merengue. Lo explica de la siguiente manera: "Para general conocimiento se comunica que las localidades destinadas a la afición visitante sólo pueden adquirirse a través del Equipo Visitante y que, por seguridad, se ubican en una zona debidamente separada del resto de aficionados. El Real Madrid se reserva el derecho a impedir la entrada al estadio a aficionados del equipo visitante con localidades que hayan sido adquiridas por otros canales y no estén ubicadas en dicha zona".

Evidentemente solo hay una manera detectar que el aficionado que entra por un torno es de un equipo o de otro. Si no lleva ningún distintivo, será complicado saber si el espectador que acaba de entrar al estadio es del Atlético de Madrid, por mucho que no haya accedido a la zona destinada a la afición visitante.

Por ahora, y aunque con esta medida se queda bastante cerca, el Real Madrid no ha imitado al Fútbol Club Barcelona, que ya ha anunciado que mañana "denegará el acceso al estadio a aficionados con vestimenta o emblemas del equipo rival", en relación a las 162 entradas que ha entregado a la Real Sociedad, que mañana visita el Nou Camp en otro de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey.

Imanol Alguacil y la prohibición de que los aficionados rivales no puedan ir al Camp Nou con la camiseta de su equipo:



💬 “Es tristísimo que alguien no pueda representar a su equipo fuera de casa. Mucha pena”. pic.twitter.com/NYNJ38gNAa — Relevo (@relevo) January 24, 2023

"No me voy a meter donde no me llaman, pero es tristísimo que un aficionado no pueda representar a su equipo fuera de casa", ha comentado Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, respecto a esta surrealista norma impulsada por el Barcelona.