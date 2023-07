Alba y Jenni guían a España a una manita y a los octavos de final

Nos habían metido el miedo en el cuerpo. "Cuidado con Zambia". La selección africana había derrotado a la todopoderosa Alemania (3-2) el pasado 7 de julio, y se cruzaba en nuestro camino en el Mundial. La velocidad estratosférica de dos de sus jugadoras, Barbara Banda y Rachel Koundananji, aparecían en todas las pesadillas. Pero nada más lejos de la realidad. La selección española femenina sumó su segundo triunfo en el Mundial 2023 en otros tantos partidos tras deshacerse sin problemas de Zambia (5-0) en otro buen encuentro de las de Vilda, que ya están clasificadas para octavos de final con independencia de lo que suceda en el último partido de la primera fase, el próximo lunes ante Japón con el primer puesto del grupo en juego. Fue la mayor goleada histórica de España en un Mundial.

Por segunda Copa del Mundo consecutiva, España estará en octavos de final. Ahora el reto que se plantea es mayúsculo, porque La Roja femenina nunca consiguió ganar un partido de eliminatorias ni en Mundiales ni en Eurocopas en toda su historia, pese a que alcanzó las rondas finales en cinco ocasiones. Ante Zambia, las chicas de Vilda necesitaban seguir mostrando al mundo que son serias aspirantes al título y vaya si lo hicieron.

Spain's 5 goals against Zambia is the most it has ever scored in a FIFA Women's World Cup match 🇪🇸



Rewatch all 5️⃣ of La Roja's historic goals ⬇️ pic.twitter.com/keLz94f0Vz