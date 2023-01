El Atleti clama contra el arbitraje del derbi y ya ni Simeone se corta

El equipo rojiblanco denuncia un evidente doble rasero después de que Soto Grado expulsara a Savic por dos amarillas minutos después de dejar en el campo a Ceballos en una situación similar.

Al final, el Atlético de Madrid dijo adiós en enero a la Copa de Rey, el único título al que podía optar, porque perdió en el Bernabéu, 3-1 y en la prórroga, tras un partido más equilibrado de lo que se podría presumir en el que el conjunto de Simeone desplegó algunos de los mejores momentos de fútbol del último año y medio. Perdió porque el Real Madrid es, técnicamente, infinitamente mejor, y, básicamente, porque sigue siendo el único equipo del mundo que cuando decide ganar el rival, lo hace.

La imagen del Atlético fue, por momentos, fantástica y ni siquiera se echó atrás de manera tan sonrojante como en otras ocasiones, sino que, especialmente al comienzo de la segunda parte, fue el propio Madrid, espesísimo en los primeros 45 minutos el que les acabó por meter en su área.

Pero en el Atlético de Madrid creen que a todo eso, hay que añadir el evidente doble rasero con el que midió el colegiado riojano Soto Grado a ambos equipos. Ya solo el hecho de que Dani Ceballos, en zona mixta, reconociera que el arbitraje había sido "fenomenal", se puede entender casi todo. Los jugadores rojiblancos se quejan de un goteo constante de errores arbitrales, por ejemplo, no pitar ninguna falta sobre Álvaro Morata, pero se centran en un hecho que, a su juicio, decantó definitivamente la balanza a favor de los blancos.

Un pequeño resumen del arbitraje esperpéntico que ha sufrido el @Atleti en el Centro Comercial. Esperamos que levantéis la voz. pic.twitter.com/fbJMF1tsZZ — 🅿 (@finallyxpablo) January 27, 2023

Corría el minuto 70 cuando, aún con 0-1 en el marcador y con el Atlético habiéndose ya liberado del acoso madridista, Ceballos cometió una falta dura sobre Lemar en la frontal del área madridista. El sevillano ya tenía una tarjeta amarilla y la segunda habría supuesto la expulsión. No sucedió. Ya en la prórroga, Savic no tendría tanta suerte y Soto Grado le enseñó dos amonestaciones prácticamente consecutivas que acabaron con el montenegrino fuera del césped.

"Pequeños detalles que no le importan a nadie"

A la conclusión del encuentro, Diego Pablo Simeone mostró, a su manera, el sentir general del vestuario atlético. "Estos pequeños detalles determinan el resultado final, pero no le importan a nadie", decía el técnico del Atlético. "La acción de Ceballos pudo ser determinante y pasó inadvertida, es una jugada concreta que nos podría haber dejado a nosotros con once y a ellos con diez, pero no pasó" y volvía a repetir aquello de "pero a nadie le importa".

De hecho, Simeone, poco habitual en él, se fue a hablar con el colegiado a la finalización del encuentro. "Le pregunté si tenía algún problema personal con Morata porque no le había pitado ninguna falta. Creo que Álvaro puede exagerar en alguna de sus caídas, pero, ni una falta. Él me dijo que la jugada por la que Morata se tuvo que retirar se la había comido, pero que en el resto, Álvaro se había tirado".

¿Cómo es posible que a Ceballos no le dieran la segunda amarilla en el minuto 71? Escandaloso. Parecía que estábamos en los años 80 y 90.



Menos mal que no me invitaron a comentar el partido, que si no me prohiben de volver a entrar en España. pic.twitter.com/dMVirGVZGS — Paulo Futre (@PauloFutre) January 26, 2023

Paulo Futre representaba bien el sentir de los aficionados atléticos. El exfutbolista portugués publicó un tweet absolutamente indignado con lo que acababa de presenciar en el Santiago Bernabéu. "¿Cómo es posible que a Ceballos no le dieran la segunda amarilla en el minuto 71? Escandaloso. Parecía que estábamos en los años 80 y 90. Menos mal que no me invitaron a comentar el partido, que si no me prohíben de volver a entrar en España", escribió Futre, justo antes de felicitar a los jugadores atléticos. "Mi enhorabuena al gran Cholo y a todos nuestros cracks por dejarse la piel en el campo. ¡Aupa Atleti siempre!".