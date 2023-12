Tras su fracaso en Brasil, Jesé Rodríguez se ofrece a este equipo de LaLiga

El atacante canario no está teniendo la carrera ni que él quería ni la que se esperaba, pero tras quedar libre en su aventura en la liga brasileña desea volver a España y ya se deja querer.

Jesé Rodríguez continúa siendo un trotamundos en el mundo del fútbol. El canario salió de la cantera del Real Madrid y al llegar al primer equipo muchos lo comparaban con Cristiano Ronaldo, pero una lesión le frenó en seco y a partir de ahí prácticamente no volvió a ser el mismo. Esa carrera tan exitosa que le auguraban, hasta él mismo se veía ganando el Balón de Oro, pero lo cierto es que todo cambió y ha ido de equipo en equipo sin encontrar la estabilidad y, ni siquiera ha vuelto a disfrutar del deporte rey.

Nadie se olvida del bombo que se le dio a un Jesé Rodríguez que llegaba al primer equipo del Real Madrid al mismo tiempo que Gerard Deulofeu al del Barcelona. Ambos estaban llamados a ser estrellas, pero el canario sufrió una lesión en la Champions League contra el Schalke 04 cuando mejor estaba y entre recaídas y la vida que llevaba fuera de los terrenos de juego le hicieron no volver a ser ese jugador que hacía levantarse a los aficionados de sus asientos.

Los sueños de Jesé se han torcido un poco 10 años después.

Sin encontrarse en el Real Madrid optó por salir e hizo las maletas para un PSG donde llegó cobrando un pastizal, pero no logró triunfar en el Parque de los Príncipes. Desde París salió cedido a varios destinos. El primero de ellos fue Las Palmas, a su casa, donde jugó medio curso a las órdenes de Quique Setién. Posteriormente pasó por el Stoke City, Betis y Sporting de Portugal, pero Jesé Rodríguez era incapaz de encontrar la regularidad.

Mientras jugaba, protagonizaba titulares de las noticias de corazón por sus relaciones amorosas, por la relación con sus hijos o por sus actuaciones como cantante de reguetón. Todo iba a la deriva en la vida de un Jesé Rodríguez que seguía empeñado en jugar al fútbol y volvió a Las Palmas cuando se desvinculó del PSG. Tuvo que abandonar Gran Canaria al no conseguir el objetivo del ascenso y su mala relación con García Pimienta, actual técnico del cuadro amarillo.

Jesé se deja querer

De ahí se marchó a Turquía, luego a la Sampdoria y finalmente a Brasil, donde ha vivido una de sus peores experiencias como futbolista. Ahora que ha terminado el campeonato en el país sudamericano vuelve a estar libre y su mayor deseo es volver a LaLiga. Desde hace semanas se ha vinculado su nombre al Valencia o al Almería, pero en las últimas horas también se ha llegado a decir que podría regresar a la Unión Deportiva Las Palmas.

Jesé Rodríguez avisa del nivel de Endrick: "Lo vi bastantes partidos y vais a flipar"



El canario se por dejó querer por Las Palmas: "¿Qué jugador canario no quiere jugar en el equipo de su tierra?"

"¿Qué jugador canario y siendo de Gran Canaria no quiere jugar en el equipo de su tiera? Y más en Primera División y con la temporada que están haciendo", dijo Jesé Rodríguez en El Larguero. "En casa estoy cómodo, conozco bien el fútbol canario y el español. Me sentiría bastante cómodo", añadió el atacante de La Feria, aunque la operación se antoja complicada por cómo fue su relación con un García Pimienta al que no le ha temblado la mano a la hora de apartar del equipo a un icono como Jonathan Viera. “En cuarto tenga la oportunidad de tener continuidad en un club que me den un poco de bola voy a rendir bien, aquí queda Jesé para rato”, concluyó.