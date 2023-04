Lío en el fútbol femenino: jugadoras del Alhama acusan a su entrenador de acoso

Algunas jugadoras del equipo murciano afirman que su entrenador, Randri García, insulta, veja y menosprecia a las futbolistas. 17 de ellas han firmado un comunicado defendiendo al técnico.

Gran polémica la que ha estallado en las últimas horas en el mundo del fútbol femenino de nuestro país. Algunas de las jugadoras del Alhama Club de Fútbol ElPozo, pertenecientes a la máxima categoría del fútbol femenino español, han acusado públicamente a su entrenador, Randri García, de comportamientos inapropiados y acoso. Unos comportamientos que irían desde vejaciones hasta insultos.

Según publica El Periódico, la gota que habría colmado el vaso de las jugadoras habría sido una foto enviada por Whatsapp cuerpo técnico desnudos al acabar de ducharse a las futbolistas de la plantilla (entre las que hay una menor de edad). A partir de ahí, gran parte de la plantilla ha salido a la palestra para denunciar, a través del sindicato Futpro, el supuesto trato que reciben por parte de su entrenador.

Comunicado de Futpro con la versión de las jugadoras presuntamente acosadas

Entre ellos, episodios de insultos y vejaciones por la condición sexual de la jugadora o por su condición física. En uno de esos episodios y que cuenta el diario Marca, el técnico habría encerrado en una habitación a una de sus futbolistas obligándola a orinar para comprobar que no había tomado sustancias estupefacientes. La cosa no acaba ahí, sino que las futbolistas también denuncian que en ocasiones Randri García entra en los vestuarios sin previo aviso y por lo tanto sin importarle quién puede estar o no desnuda.

El vestuario dividido y el club, con el entrenador

Hay que remarcar en todo momento la palabra "algunas", ya que tras saltar el escándalo 17 de ellas han firmado un comunicado conjunto, emitido por la AFE, para defender a su entrenador y afirmar que en ningún momento se han sentido acosadas. Por lo tanto, son cinco las que no han formado parte del mismo.

Comunicado de la AFE firmado por las jugadoras del Alhama que desmienten las acusaciones

Por otro lado, ha sido a través de ese escrito mediante el sindicato Futpro por el que las jugadoras que han denunciado estos comportamientos han transmitido su pensamiento y avisan de que el caso será llevado a unas instancias mayores para demostrar lo sucedido.

Eso en cuanto a las que serían las principales afectadas por este caso de acoso,: las jugadoras. En cuanto al club, ha salido al paso para defender a su entrenador. También lo ha hecho a través de un comunicado expresando que, hasta la fecha, no se había recibido ninguna denuncia sobre tratos vejatorios o insultos. Sobre la foto inapropiada del cuerpo técnico tras ducharse, la directiva del conjunto murciano asegura que han abierto una investigación para aclarar lo sucedido.

Una exjugadora del Alhama apoya la denuncia contra Randri García

Nazaret Segura: "Dejé el fútbol por Randri García. Me decía que estaba gorda"https://t.co/dzRK6aoY6q



Segura es exjugadora del Alhama ElPozo, club que está en el ojo del huracán por los insultos de su entrenador a la plantilla pic.twitter.com/uwdJsidNvy — Cadena SER (@La_SER) April 18, 2023

"Dejé el fútbol por Randri García". Así de clara y contundente se ha mostrado Nazaret Segura, exjugadora del Alhama a las órdenes de este técnico, en declaraciones a la Cadena SER. "Me insultaba delante de todas. Me decía que estaba gorda", asegura Nazaret, que también confiesa que tuvo que empezar a ir al psicólogo debido a estos episodios con García.

"Lo pienso y me dan ganas de llorar otra vez. Al final tu tienes una ilusión desde pequeñita y luego sales y te encuentras con esa persona que te hunde". Además, la exjugadora del conjunto murciano afirma que conoce más casos de jugadoras que se fueron por culpa de él y todo porque "te grita, te insulta y no te valora".