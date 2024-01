Los árbitros de la Supercopa de España se defienden ante el escándalo Negreira

Martínez Munuera y Soto Grado comparecieron ante los medios antes de la final entre Barcelona y Real Madrid en Arabia Saudí y fueron cuestionados por los pagos de los culés al ex del CTA.

En medio de todo el culebrón del 'caso Negreira' que ha explotado estos días, Martínez Munuera y Soto Grado han comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudí. Desde la capital, Riad, los colegiados se han defendido ante todas las acusaciones que vinculan al estamento arbitral con haber favorecido a los culés tras los pagos de más de 7 millones al que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

"Me empieza a hervir la sangre con el 'caso Negreira'. Si hay un corrupto, no todos son corruptos. En este caso es un personaje que se aprovechó de su posición y que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje. Que se tomen las decisiones que se tienen que tomar y que pague el que tenga que pagar", respondió Soto Grado. "Sobre lo que dijo González González le corresponde responder a él. A mí no me citaron. Se me hizo un requerimiento", explicó Martínez Munuera.

"Cuando salga la sentencia contestaré a todas las preguntas sobre este caso, pero estoy súper tranquilo y nunca he hecho nada ilegal. Lo que a nosotros realmente nos preocupa es que vaya a lo personal. Sobrepasa el campo, voy con mi mujer y mi hija al supermercado y me llaman corrupto. Ojalá salga ya la sentencia y mañana mismo respondo a todo", comentó ante los medios Martínez Munuera. "Lo que podemos hacer es que salga ya la sentencia, salgan los culpables y el colectivo va a quedar muy limpio. Porque uno sea corrupto no todos tienen que serlo, lo hemos visto con la iglesia. Porque salga uno no todos los tienen que ser", añadió Soto Grado.

