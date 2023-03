El Barça, a lo suyo: no saben si la UEFA les sancionara, pero sueñan con Messi

El vicepresidente blaugrana, Rafa Yuste, ha admitido que hay contactos para intentar que el argentino regrese pese a la crisis institucional, económica y a que van a jugar en Montjuic.

Lo de este Barcelona es de traca. El club blaugrana está viviendo, posiblemente, uno de los peores momentos de sus más de 123 años de historia, pero parece que no pasa nada y, además, se recurre a la ya habitual panacea para seguir creando ilusiones entre los seguidores culés. Y hay algo que no suele fallar, el regreso de Leo Messi, el mismo al que el club obligó a marcharse hace menos de dos años.

Ahora ha sido el vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, el que se ha encargado de avivar una llama que, visto desde fuera, parece condenada a ser poco más que cenizas. Al dirigente blaugrana se le han realizado varias preguntas esta mañana en un acto. A la triple cuestión de si le pediría al argentino que volviese, si le gustaría que regresase y si hay contactos. "A todo te diría que sí", ha afirmado.

"Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo", ha continuado el vicepresidente blaugrana. "Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, neo sólo a nivel deportivo. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos".

"Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Aunque pierdas el contacto. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y de la ciudad. Soy de los que piensa que el destino es sabio", ha recalcado Yuste.

Estas palabras han sido pronunciadas cuando aún no se sabe si Leo Messi renovara su contrato con el PSG y continuará a partir del mes de junio en el club parisino. Cuando no se sabe cuándo sancionará la UEFA al Barcelona por el caso Negreira, porque lo que sí parece evidente es que será sancionado sin poder jugar alguna edición próxima de la Champions. Cuando las arcas económicas del club siguen absolutamente rotas y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha avisado por activa y por pasiva, que el club no podrá fichar el próximo verano si es que no se desprende de activos de gran valor.

Traslado obligado a Montjuic

Y cuando, además, el Barcelona ya ha comunicado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que su primer equipo disputará la próxima temporada sus partidos como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, una información que el ente federativo debe notificar, a su vez, a la UEFA. El motivo de este traslado es que el club blaugrana comenzará este próximo verano las obras de remodelación del Spotify Camp Nou.