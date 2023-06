El Madrid intenta pescar de nuevo en Dortmund y su objetivo es una gran promesa

Desde Alemania aseguran que el conjunto blanco, después de fichar a Jude Bellingham hace unos días, están tratando de fichar a una de las grandes joyas que tiene el Borussia en su plantilla.

Este verano está siendo movidito en las oficinas del Real Madrid... y lo que queda. Después de hacer oficiales los fichajes de Fran García y Jude Bellingham, en la entidad merengue también han anunciado que Brahim Díaz se quedará en el equipo, pero es que también ha vuelto a explotar el culebrón de Kylian Mbappé. Además, esperan anunciar en los próximos días a Joselu, pero también están tratando de cerrar, según informan desde Alemania, el fichaje de una de las mayores promesas del Borussia Dortmund.

El plan renove continúa en el Santiago Bernabéu. Las marchas oficiales de Marco Asensio, Eden Hazard, Mariano Díaz y Benzema llevan al Real Madrid a estar obligados a reforzar la línea ofensiva. También están intentando dar salida a jugadores como Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo, por lo que tampoco está descartado que lleguen nuevas caras de corte defensivo al vestuario de Carlo Ancelotti, además de un portero para reemplazar a Lunin y que sea el suplente de Thibaut Courtois.

De hecho Fran García llega para reforzar un lateral izquierdo en el que había muchas dudas con Ferland Mendy. Camavinga, Nacho y Alaba han tenido que hacer esas labores durante la temporada y Ancelotti ya no debería tener ese problema. Donde hay overbooking es en la medular con Ceballos, Kroos, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Modric y ahora Jude Bellingham, por lo que la salida que podría producirse en esta línea es la de Luka.

Según el medio @BILD, el Madrid estaría interesado en Karim Adeyemi del Dortmund. Dejo por aquí este golazo en Champions con el Salzburgo 🇩🇪pic.twitter.com/0rXxUILRgw — mateoriv (@mateoriv_) June 16, 2023

Volviendo a la línea más adelantada del planteamiento del Real Madrid, Rodrygo y Vinicius están solos, por ahora, arriba con Brahim Díaz, que vuelve tras su cesión al Milan. Es por ello que llegará Joselu al Santiago Bernabéu, pero en las oficinas del estadio de Concha Espina también buscan otro atacante top para reemplazar a Karim Benzema. El favorito es Mbappé, obviamente, pero todavía no se sabe si podrá llegar este verano o el siguiente.

Objetivo Adeyemi

Otro candidato que ha ido perdiendo fuerza es Harry Kane, al igual que Kai Havertz, pero en Alemania, el diario Bild, ha sacado un nuevo nombre que ya se vinculó en el pasado al Real Madrid: Karim Adeyemi. El actual futbolista del Borussia Dortmund, según esta información, ya habría recibido la llamada de la entidad de Chamartín, pero ahora les quedaría negociar con el conjunto germano, al que han pagado 103 millones, más 30 kilos en bonus, por el traspaso de Jude Bellingham.

Imaginaos un Vinicius + Adeyemi



Nadie pilla en carrera a estos dos pic.twitter.com/jZGH6wKPdN https://t.co/L3jCNIRebe — masio (@masioada) June 16, 2023

El Borussia Dortmund es un duro negociador y esta operación no será nada sencilla. Karim Adeyemi es un futbolista que destaca por su movilidad en zona de tres cuartos, por lo que se le puede ver más como el sustituto de Marco Asensio que del de Karim Benzema. Aún así, el joven futbolista, ex del RB Salzburg, también garantiza goles y es por ellos que en el Signal Iduna Park no lo dejarían salir por menos de 80 millones de euros.