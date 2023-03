Kroos no se muerde la lengua y critica la camiseta Real Madrid: “Es una gran m…”

El centrocampista alemán, que tiene un podcast con su hermano, habló acerca de uno de los elementos de la elástica merengue y mostró su descontento con ese estilo en el mundo del fútbol.

Toni Kroos siempre habla sin pelos en la lengua cuando se sienta con su hermano Felixpara grabar el podcast que comparten ambos. El centrocampista del Real Madrid siempre deja titulares porque no tiene filtros a la hora de dar su opinión y esta vez, en la que hablaba de la camiseta del conjunto blanco y de los diseños de su marca, no iba a ser menos.

“Esta temporada también tenemos cuello. Un polo no es una camiseta de fútbol”,comenzó explicando un Toni Kroos que se estaba reservando para hablar de la elástica que viste esta temporada del Real Madrid y del diseño escogido por la marca. “Esto va dirigido a todos los fabricantes. ¡Esto es una gran mierda! Las camisetas con cuello no son buenas, son incómodas y nada agradables”, comentó.

😳 ¿Y esto de Kroos?



🚨 “La camiseta de este año del Real Madrid es una mi***a. No es buena y es incómoda. Un polo no es una camiseta de fútbol” pic.twitter.com/Hzicjizpmm — Post United (@postunited) March 4, 2023

Toni Kroos optó por argumentar esta dura crítica y no dejarla simplemente en el aire. “Luego tiene dos botones ahí arriba. Sólo falta que le añadan unos cuantos más y ya nos ponemos a jugar con una camisa”, comentó el ex futbolista del Bayern de Múnich antes de volver a recalcar que “no es cómodo”.

Hace un tiempo, en el podcast Einfach mal luppen, que comparte con su hermano Felix, Toni Kroos alabó otra de las camisetas que ha lucido desde que llegó al Real Madrid tras el Mundial de Brasil 2014. “La de la temporada 2019-20 ha sido, con gran diferencia, la más bonita con la que he jugado”, dijo tajantemente el ex internacional germano.

La polémica de los The Best

Por otro lado, uno de los temas que trataron Felix y Toni Kroos fue la entrega de los premios The Best, otorgados por la FIFA el pasado lunes. “En un año como este, después de un Mundial, que es un torneo que siempre tiene un punto importante cuando se habla de premios”, dijo sobre el galardón. “Messi fue el jugador destacado, así que no fue una sorpresa”, comentó sobre ese premio que perdió Karim Benzema.

"Nadie lo conocía antes de la Copa del Mundo. Hizo una o dos buenas atajadas, especialmente en la final, pero ni siquiera fue el mejor portero de la competencia".



🗣🇩🇪Felix Kroos, hermano de Toni, sobre el premio que recibió Dibu Martínez en los The Best. 😳 pic.twitter.com/tsbbFZmnwd — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 3, 2023

Su hermano Felix no estaba de acuerdo y pensaba que Benzema lo merecía más que Messi, pero con quien fue más duro fue con Emiliano Martínez. “Fue una broma que el portero de Argentina fuera el mejor. Nadie lo conocía antes del Mundial y sólo lo ganó por el Mundial”, comenzó explicando. “Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien, dos o tres paradas buenas en la final. Fue una gala de broma”, dijo el hermano del centrocampista del futbolista del Real Madrid lamentando que no lo ganara Courtois.