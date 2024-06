Mbappé confiesa sentirse "liberado" tras conseguir "un sueño hecho realidad"

El delantero francés compareció en Rueda de Prensa por primera vez como jugador del Real Madrid, aunque defendiendo a su selección. "Sería injusto decir que en el PSG era infeliz", apunta

Era la primera vez que se sentaba ante un micrófono tras confirmarse que la próxima temporada será jugador del Real Madrid. Sí, es cierto que queda el paripé de la presentación oficial, de hacer como si firmase un contrato (como si no estuviera ya firmado) y de pasar un reconocimiento médico en las instalaciones de un patrocinador del club (será que no le han escudriñado ya hasta la última espinilla), pero era 'la primera'. Kylian Mbappé compareció como jugador de la selección francesa en la concentración de Les Bleus para la Eurocopa. Y contestó, claro, a alguna pregunta sobre el Real Madrid.

No quedaba otra tras el inmenso revuelo provocado por la noticia, no por esperado menos mediático. No fueron muchas, porque quiso centrase en su selección y porque ya habrá tiempo de hablar del Madrid cuando sea presentado. pero al menos dejó alguna pincelada de las motivaciones para recalar en el Santiago Bernabéu y de sus objetivos en la Casa Blanca.

"Ya es oficial. Seré jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer. Un sueño hecho realidad. Estoy liberado. Llego a un club en el que siempre he soñado estar. Estoy muy excitado por llegar a ese club. Quiero agradecer a toda la gente que me han enviado mensajes. Quiero agradecer a todas las personas del Real Madrid que han trabajado en que esto sea posible y a Florentino Pérez especialmente, que me dio confianza desde el primer momento", se arrancó el nuevo delantero madridista.

"Se ve en mi cara que estoy muy contento. He jugado menos al final de temporada, todos sabéis por qué, pero me voy a preparar con el grupo para recuperar mi forma y traer la Eurocopa a Francia. Me dijeron que no iba a jugar mucho cuando comuniqué que me marchaba del club, así que ya estaba prevenido. Entiendo las críticas. He estado lejos de mi nivel y sé que he estado peor. He intentado estar para mi equipo, pero para el año que viene no espero una temporada como ésta", continuó aprovechando para meterle un palo soterrado a la propiedad del equipo parisino.

La jaula de oro

Eso sí, Mbappé quiso dejar claro que eso de que el PSG es una jaula de oro no es ni mucho menos realidad. "Sería injusto decir que he sido infeliz. Sí hubieron cosas que no me hicieron feliz, pero no fui infeliz. Me llevo muchas cosas positivas de mi etapa en París", concluyó.