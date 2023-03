Mareante regalo de cumpleaños para Sergio Ramos desde Arabia Saudí

En el mismo día en el que cumple 37 años, la prensa francesa asegura que el andaluz ha recibido una oferta por dos años del Al-Hilal, a razón de 30 millones de euros por campaña.

El futuro de Sergio Ramos es toda una incógnita. El andaluz cumple hoy 37 años y, a estas alturas, aún no sabe en qué equipo jugará la próxima temporada. Porque lo que es seguro es que el momento para colgar las botas todavía parece estar ciertamente lejano, pero no es menos cierto que su contrato con el Paris Saint Germain concluye el próximo mes de junio y aún no hay oferta de renovación por parte del club parisino.

Quizá sea este el mejor momento de Ramos en el PSG al haber alcanzado, por fin, un buen punto de forma. Afortunadamente ha dejado atrás las lesiones y en la enésima eliminación en Champions, en este caso ante el Bayern en octavos, fue, de largo, el mejor futbolista del equipo de Galtier.

Sin oferta por parte del PSG, L'Equipe ha sido el encargado en esta ocasión de empezar a aclarar el hipotético futuro de Sergio Ramos. Según el rotativo galo, el excapitán de la selección española habría recibido una mareante oferta desde Arabia Saudí. En concreto, del Al-Hilal, el mismo equipo al que el Real Madrid derrotó en la final del último Mundial de Clubes. Sí, el gran rival saudí del Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo.

El Al-Hilal habría ofrecido a Sergio Ramos un contrato por dos temporadas, a razón de 30 millones de euros por campaña, lo que supondría, prácticamente, cuadruplicar lo que actualmente estaría cobrando en el PSG.

El octavo que más cobra en el PSG

Según ha publicado también L'Equipe, Ramos es el octavo futbolista de la Liga francesa que más cobra con un salario bruto mensual de 791.600 euros. Esta particular clasificación la lidera su compañero Mbappé, con 6 millones mensuales, seguido de otros muchos de sus colegas en el PSG. Neymar cobra más que Leo Messi, 3,675 millones de euros brutos al mes, el primero, 3,375 millones, el segundo. Y aún más que Ramos, en el PSG cobran Marquinhos y Verrati, con 1,2 millones cada uno, Achraf Hakimi con 1,083 millones y el portero italiano Donnarumma con 916.000 euros.