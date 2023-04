Laporta se revuelve: niega compra de árbitros y atiza a Tebas y al Real Madrid

El presidente del FC Barcelona dio su particular versión sobre el caso Negreira y habló de "campaña orquestada" para desprestigiar al club, aunque obvió algunas respuestas claves.

Dos meses después de que el escándalo del caso Negreira saliera a la luz, Joan Laporta, por fin habló sobre el asunto. Durante dos horas, una primera media hora relatando las conclusiones del área de compliance del club y de una empresa externa al Barcelona, y hora y media contestando preguntas, el presidente del FC Barcelona dio su particular versión sobre los hechos.

En toda su intervención Laporta repitió constantemente que "el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviera como finalidad o como intención alterar la competición para conseguir una ventaja deportiva. La Agencia Tributaria, en su informe, no ha podido demostrar que los pagos realizados a empresas relacionadas con el señor Negreira pudieran influir en algún resultado. No lo han podido demostrar porque no es posible", aseguró el actual presidente culé, que también lo fue entre los años 2003 y 2010.

"Un linchamiento público que no es de recibo"

El mandatario blaugrana denunció que su club está siendo sometido a un "linchamiento público sin juicio. Nos han condenado antes de juzgarnos. Exijo la máxima responsabilidad a las organizaciones deportivas y a todos los medios de comunicación. Este linchamiento público no es de recibo. Nos estamos jugando el buen nombre del club, del estamento arbitral y el honor del futbol mundial". "Hay un interés porque el club esté controlado, porque el Barcelona sea más sumiso y servil y de sumisos y serviles no tenemos nada", declaró. "Animaría a todos aquellos que hablan con tanta ligereza de comprar árbitros la acción concreta sospechosa que se haya hecho por esta compra de árbitros. No lo podrán hacer porque no la hay", añadió.

🚨 DIRECTO | Laporta, sobre el #CasoNegreira



"A lo mejor algunas personas han aprovechado el contexto para llevar a cabo conductas irregulares en beneficio propio. Somos los principales interesados en que se investigue hasta el final. En este caso, el Barça sería una víctima" pic.twitter.com/tWCy47wwaE — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 17, 2023

Laporta se encargó de citar repetidamente que el proveedor principal de los servicios, "facturara quien facturara", era "Javier Enríquez Romero", hijo de José María Enríquez Negreira, y rogó que se pusiera en contexto que los 7,3 millones facturados corresponden a 18 años. Sobre los informes, Laporta dijo que "eran de asesoramiento técnico-arbitral", muy precisos, muy importantes y hechos por una persona de amplia trayectoria en este sentido. "Cuando llegamos en 2003 al club y vimos que se estaban haciendo estos informes, consideramos que eran importantes y por eso mantuvimos ese contrato".

Sobre el hecho de que en el último año de su primer mandato, en 2009, Laporta decidió pagar el doble por esos informes, el presidente del Barcelona dio su particular versión. "Los servicios se incrementaron ese último año porque hubo más estudios de scouting, simplemente, porque hubo más competiciones deportivas".

Contra Tebas y el "cinismo sin precedentes" del Madrid

Laporta habló de "campaña orquestada para hacerse con el FC Barcelona" y arremetió muy duramente tanto contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, como contra el Real Madrid. "La conducta del presidente de LaLiga es intolerable. Su actuación es irresponsable, poco prudente y de una falta de responsabilidad evidente".

Y respecto al Real Madrid, que se presentará como acusación particular en el caso, tildó de "ejercicio de cinismo sin precedentes", la actuación de un club que, en su opinión,"sabemos todos que se ha considerado el equipo del régimen de turno. Vale la pena recordar que durante siete décadas, la mayoría de los presidente de los comités de árbitros han sido o exsocios o exjugadores del Real Madrid o exdirectivos. Espero que se presenten al juicio y podamos desenmascararlos".

"Sé que el Real Madrid estaba bajo mucha presión de la masa social del Real Madrid, puedo entenderlo, pero lo que no puedo es aceptarlo o no dar la opinión. No me parece bien que hayan comparecido como acusación particular", añadió Laporta en este sentido.

629 informes entre 2010 y 2014. Los de antes... se han destruido

Laporta citó constantemente el informe de la Agencia Tributaria que, según Laporta, les exime de cualquier ilícito penal, y certificó que, entre 2010 y 2014, el Barcelona recibió "629 informes técnico-arbitrales y otros 43 CDs con videos relacionados con estos informes", aunque cuando fue interrogado sobre por qué no había rastros de colaboraciones anteriores dijo que "de antes, no hemos encontrado nada más. Estos informes caducan. Normalmente se destruyen a los cinco años".

El presidente barcelonista no quiso entrar a responder cuando se le preguntó por el burofax que envió Enríquez Negreira a Bartomeu cuando el contrato quedó extinto, chantajeando al club y amenazando con sacar trapos sucios. "No estoy aquí para opinar", declaró Laporta. "Estoy para dar las explicaciones. No voy a hablar por boca de terceros. En el procedimiento judicial tendrá la oportunidad de explicarse".