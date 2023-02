El surrealista voto de De la Fuente en los The Best y el feo de Alaba a Benzema

El seleccionador votó al argentino Julián Álvarez como mejor futbolista del mundo, mientras que el austriaco del Madrid ha tenido que explicar por qué votó a Messi por delante de Benzema.

En vez de premios The Best se podrían haber llamado perfectamente los premios Mundial 2022. Argentina se llevó la competición catarí y la mayoría de los galardones que organiza cada año la FIFA en París. Para su concesión se recogen los votos de los seleccionadores y los capitanes de todos los combinados nacionales del mundo, además de un periodista por cada uno de los países miembros de la organización que lidera Infantino.

Y como los votos no son secretos, sino que se conocen justo después de la entrega de los premios, sabemos por qué tres jugadores optó el nuevo seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente. Y su decisión no puede ser más sorprendente, ya que el sucesor de Luis Enrique quiso destacar a Julián Álvarez, el joven delantero del Manchester City y de la selección argentina, a Bellingham, el inglés del Borussia al que pretende el Real Madrid y al croata Luka Modric.

Cuanto menos curiosa la decisión del técnico riojano, tanto que Álvarez solo fue el mejor para otros tres participantes en la masiva votación: Lloyd Palun, capitán de Gabón, Mogomotsi Mptote, seleccionador de Botswana, y Jan Särker, periodista de Liechtenstein.

También fue curioso ver cómo David Alaba, el capitán de la selección austríaca, se decantaba por Leo Messi por encima de Karim Benzema, su compañero en el Real Madrid. La polémica por esta decisión fue creciendo hasta tal punto que Alaba tuvo que aparecer en las redes sociales para aclarar que el voto era conjunto de la selección austríaca y que no obedecía a sus propios gustos futbolísticos.

"A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim (Benzema), cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas", escribió el defensa austriaco del Real Madrid.

Vinicius, el mejor para Mo Salah

Uno de los nombres ausentes de casi toda la gala fue el su compañero Vinicius. El brasileño del equipo blanco, uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol actual, tan solo apareció en tres votaciones, aunque una destacó sobre las otras dos. Vinicius fue destacado por dos periodistas, representantes de Camerún e Islas Salomón, pero también por Mo Salah, capitán de Egipto y delantero del Liverpool, que cayó en la última final de la Champions gracias a un gol del propio Vinicius.