Dani Carvajal se fía del VAR y Ceballos y Gavi hacen las paces

El jugador del Real Madrid aseguró que no van a "poner en duda el sistema" arbitral actual ni el VAR, tras la polémica surgida a raíz del gol anulado por fuera de juego a Marco Asensio.

"Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a hacerlo lo mejor posible. No vamos a entrar en que por poco es fuera de juego o no. Si el otro día se consideró que era fuera de juego es porque era así y tenemos que acatar la decisión. No vamos a dudar del sistema en ningún momento", aseguró Dani Carvajal en referencia al gol anulado a Marco Asensio el pasado domingo en el Nou Camp.

Carvajal, concentrado con la selección española y en un acto de la RFEF, aseguró que pese a no querer dudar del sistema, ve más "objetivo y fiable" el sistema del fuera de juego semiautomático que la RFEF ya ha usado en alguna ocasión.

"Parece un sistema mucho más fiable. Parece más objetivo y por lo menos un poco más rápido. Aunque sea por 2 centímetros es fuera de juego y parece más fiable. Todo lo que sea tecnología para mejorar la toma de decisiones, fluidez en el juego y que todo sea más objetivo, pues bienvenido sea", auguró.

Y, sobre el roce que tuvo con el portero del Barça Arnau Tenas tras el partido y de lo sucedido entre Gavi y Ceballos durante el partido, lo dejó en "roces". "No son más que roces de partidos de alta tensión entre dos rivales con largo historial de ser partidos intensos. Una vez aquí defendemos la misma camiseta, vamos todos en el mismo barco y estamos pensando en Noruega, para superarles", comentó sobre su relación con el también internacional Gavi.

Precisamente, tanto Gavi como Ceballos han coincidido en la selección. El sevillano del Real Madrid ha declarado en Marca que ambos han hablado sobre el incidente del domingo y que lo han hecho a petición del propio seleccionador Luis de la Fuente. Gavi y Ceballos, originarios de dos localidades a solo diez kilómetros de distancia, Los Palacios y Utrera, no se conocían personalmente y, tras la conversación, han apartado sus diferencias.

"Somos muy calientes, pero está todo solucionado"

"El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos dijo que lo habláramos, y es lo que hemos hecho. No tenía la suerte de conocerle. Somos de dos pueblos que están uno al lado del otro. Vive a 10 kilómetros de donde yo vivo. Ya sabéis como somos en el sur. Somos muy calientes. Está todo solucionando. Lo hemos hablado. Todo lo que pasa en el campo, ahí se queda. Tenemos que ir en la misma dirección. Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, yo no voy a correr por él y él no va a correr por mí. Esto hay que dejarlo de lado. Compartimos posición. Ahora somos compañeros", asegura Dani Ceballos en Marca.