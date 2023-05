Un futbolista clave del PSG, como loco por fichar por el Real Madrid este verano

Desde Francia aseguran que Achraf Hakimi se ha cansado de las críticas que está recibiendo por su nivel en París y es por ello que ha mostrado su deseo de volver al club en el que se formó.

El PSG ya no parece ese destino idílico que seduce a cualquier futbolista si no es por el dinero. El proyecto del club parisino lleva varios años fallando a pesar de que suelen ganar la Ligue1 y que han alcanzado una final de la Champions League que perdieron frente al Bayern. El dinero de Catar es lo que sigue manteniendo a flote a un equipo del que grandes estrellas meditan irse.

Sin irse más lejos, Leo Messi, flamante campeón del Mundial de Catar 2022, abandonará el próximo 1 de julio el PSG cuando el día anterior expire su contrato. El argentino pondrá fin así a su aventura en el Parque de los Príncipes dos temporadas después y con gran parte de la afición criticándole por sus rendimiento e, incluso, por su actitud, como lo que sucedió hace apenas dos semanas.

En la dirección deportiva del PSG también quieren deshacerse de Neymar, que podría tener su destino en la Premier League. Pero tampoco hay que olvidarse del culebrón del pasado verano cuando Kylian Mbappé coqueteó seriamente con el Real Madrid para después traicionarlo y sucumbir al dinero que le ponía sobre la mesa el club francés.

Ahora hay otro futbolista que también podría tener sus horas contadas en el PSG. Se trata de Achraf Hakimi, tal y como informa el medio galo L'Equipe. El lateral marroquí llegó en verano de 2021 al Parque de los Príncipes tras brillar en el Inter de Milán, club al que se fue porque en el Real Madrid de Zinedine Zidane por aquel entonces no disfrutaba de oportunidades debido al buen nivel de Dani Carvajal.

El PSG no vende

Pese a ser internacional con Marruecos, Achraf Hakimi nació en Madrid. El carrilero diestro se formó en La Fábrica y consiguió triunfar gracias al Real Madrid, club al que le gustaría volver. También puede influir ese deseo de regresar a su casa tras los problemas extradeportivos que está teniendo con la justicia francesa por, presuntamente, agresión sexual.

El gran problema para Achraf Hakimi es que tiene contrato hasta 2026 y el PSG no suele ser un club de los considerados vendedores. Si Nasser Al-Khelaifi no quiere deshacerse del marroquí no lo hará y en el caso de que estuviera dispuesto a un traspaso, pondrá unas condiciones de las que no se saldrá en ninguna circunstancia. Eso sí, para que esta operación se produzca también tendrá que estar el Real Madrid interesado en hacerse con los servicios del lateral.