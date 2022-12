El Barça consigue la cautelar y Lewandowski jugará el derbi contra el Espanyol

El cuadro culé ha conseguido que el Tribunal Central Contencioso de Madrid le haya dado una autorización para que el delantero polaco juegue este sábado, invalidando, por ahora, la sanción.

Llegan noticias positivas y de última hora al Barcelona. Cuando concluía el entrenamiento del cuadro culé Xavi Hernández ha sido informado que Robert Lewandowski ha recibido una cautelar y podrá jugar el derbi catalán frente al Espanyol de este sábado en el Camp Nou. El polaco había sido sancionado con tres partidos y ahora queda en el aire si tendrá que cumplir ese castigo o no.

El Barcelona ha informado que Robert Lewandowski podrá disputar el derbi frente al conjunto periquito este sábado 31 de diciembre. El ex del Bayern de Múnich podrá estar en el once de Xavi Hernández gracias a la decisión del Tribunal Central Contencioso de Madrid le haya dado la cautelar, haciendo que, por ahora, la sanción que había decidido mantener el TAD no tenga efecto.

⚠ ÚLTIMA HORA ⚠

Robert Lewandowski podrá jugar mañana contra el Espanyol después de que el Tribunal Central Contencioso de Madrid haya concedido una medida cautelar a la sanción impuesta por el TAD pic.twitter.com/aZPy9cXpVd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 30, 2022

Hay que recordar que Robert Lewandowski fue expulsado, por doble amarilla, frente a Osasuna en el último encuentro liguero antes del parón del Mundial de Qatar 2022. El ariete polaco se marchó del verde haciendo un gesto tocándose la nariz y el colegiado lo reflejó en el acta. Tras ser estudiado, al máximo goleador del Barcelona le cayeron tres partidos, pero que después de esta decisión de darle la cautelar quedarían en el aire.

El Barcelona ha estado presentando recursos continuamente desde que se conoció la sanción de 3 partidos para el delantero culé. Hace unos días el TAD rechazó esta petición del conjunto culé en el que intentaban rebajar el castigo. Posteriormente acudieron a este Tribunal Central Contencioso de Madrid, que ha decidido dar la cautelar y es por ello que podrá estar frente al Espanyol en el Camp Nou.

Ahora falta por determinar si la sanción a Robert Lewandowski desaparece, se le reduce o finalmente se mantiene. En todo caso sí que tendría que cumplir un partido porque fue expulsado por doble amarilla frente a Osasuna. Ahora está la duda si el delantero azulgrana puede estar el próximo día 8 contra el Atlético de Madrid en el duelo que se disputará en el Metropolitano.

Xavi habla sobre el tema

Además, Xavi Hernández ya se ha pronunciado en la rueda de prensa previa al derbi catalán. "Nos hemos enterado al final del entrenamiento y hemos trabajado pensando que no estaba. No es lo mejor enterarte tan tarde, pero estamos contentos porque la sanción era injusta y desproporcionada", comenzó explicando.

Xavi (cautelar a Lewandowski): "nos hemos enterado acabando el entrenamiento. Es una gran noticia, pero hemos trabajado sabiendo que no podría jugar. Ese partido se jugó en noviembre y debería saberse antes, más que nada para organizarnos. @RadiogacetaRNE pic.twitter.com/xkln2wLb8O — Germán García (@germa_garcia) December 30, 2022

"No sabemos si Lewandowski jugará contra el Atlético", explicó el técnico culé en la sala de prensa. "Entiendo que al Espanyol le moleste, pero no sabemos cómo queda. Esperamos que le reduzcan la sanción", añadió Xavi Hernández.