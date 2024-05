Uno de los entrenadores favoritos de Laporta queda libre tras irse de su equipo

El puesto de Xavi Hernández está en entredicho y ahora al presidente del Barcelona se le podría poner a tiro su sustituto, ya que uno de sus grandes favoritos ha anunciado que queda libre.

El futuro de Xavi Hernández sigue siendo una incógnita. Hay varios medios que aseguran rotundamente que la decisión de Joan Laporta de cesarle cuando acabe la temporada es inamovible, pero otros creen que la reunión que mantendrán cuando se calmen las aguas podrían devolver la normalidad al Barcelona y seguir con ese plan que comunicaron hace unas semanas en rueda de prensa con la continuidad del técnico de Terrassa. Pero ahora todo se ha enredado más, ya que uno de los entrenadores favoritos del presidente azulgrana acaba de dejar su actual equipo.

Las informaciones sobre Xavi Hernández están a la orden del día. Después de asegurar su continuidad, en la rueda de prensa previa al Almería-Barcelona hizo unas declaraciones de la situación actual del club que no gustaron nada a Joan Laporta. El máximo mandatario blaugrana, enfadado, habría tomado la decisión de despedirle, pero todavía no hay nada oficial, por lo que habrá que esperar.

"Tengo la confianza de Laporta y de Deco"



"Mi ilusión y mi ambición siguen intactas"



👤 Las palabras de Xavi Hernández.#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3HQUHqfTUk — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 18, 2024

El propio Xavi Hernández se tuvo que enfrentar este sábado a las preguntas de los periodistas "Me vienen informaciones, pero es que no me interesan. A mí lo que me interesa es tener la confianza del presidente, que está intacta en estos momentos, y la de Deco y el vicepresidente deportivo. Y en este sentido me transmiten tranquilidad, calma y confianza. Por lo tanto, no cambia nada", comentó el egarense. "Estamos en contacto permanente. Y si tenemos que hablar de alguna cosa, hablaremos. Está todo como hace tres semanas", agregó.

📂 @gerardromero



🚨 Hubo una discusión entre Raphinha y Xavi durante el partido contra el Valencia.



👉 Al ser sustituido, Raphinha insultó al hermano y asistente de Xavi, Óscar Hernández, y luego Xavi le dijo: "Tranquilo, que no jugarás contra el Girona". pic.twitter.com/Rk1ReGl94g — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) May 18, 2024

Por último, Jijantes ha desvelado que el vestuario del Barcelona es un polvorín. Además del enfado de Lewandowski por últimas sustituciones, ahora también ha salido a la luz una acalorada discusión de Raphinha con Óscar Hernández, hermano de Xavi. El brasileño discutió a gritos con el segundo entrenador culé en el vestuario tras el choque contra el Valencia y le amenazaron con la suplencia en el siguiente partido, algo que cumplieron, ya que el ex del Leeds arrancó el choque contra el Girona en el banquillo.

El favorito, en el paro

El Brighton de la Premier League ha anunciado que este domingo será el último encuentro de su entrenador, Roberto de Zerbi, por lo que le brindarán un homenaje por lo que ha conseguido en el club británico. El italiano es uno de los técnicos que ha venido llamando la atención en estos últimos años y ya ha sonado con fuerza para el Barcelona, pero el tener contrato hacía que Laporta y la dirección deportiva se echase para atrás, pero ahora hay un nuevo escenario, lo que el Barcelona tendrá el problema económico de pagarle el salario. Eso sí, algunas informaciones apuntan a que el Bayern de Múnich también le sigue.

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 18, 2024

Otra de las grandes opciones para reemplazar a Xavi Hernández si finalmente es destituido sería Rafa Márquez. El mexicano dirige al filial azulgrana y sería una de las opciones más baratas para un Joan Laporta que va a tener que controlar cada euro que se gaste en el Barcelona. Además, el que fuera futbolista culé ya ha asegurado en varias ocasiones que le gustaría aceptar ese reto de dirigir al primer equipo.