Le preguntan a Kylian Mbappé en qué club jugará el próximo curso y responde esto

El delantero francés apura sus últimos días de vacaciones, pero los rumores sobre su futuro no cesan y ha sido cuestionado por lo que hará la próxima temporada, si seguir en el PSG o irse.

Cada día que pasa hay alguna novedad en el caso Kylian Mbappé. Y como viene siendo habitual, para enrevesar más la situación, no para acercarnos a conocer cuál será el desenlace del futuro del todavía delantero del PSG. Al campeón del Mundial con Francia en 2018 le han preguntado por el club en el que jugará el próximo curso y su respuesta sigue sin ser clara, tanto para el Real Madrid como para el conjunto parisino.

Kylian Mbappé se encuentra ahora mismo en Yaundé, la capital de Camerún. El delantero francés está pasando sus últimos días de vacaciones en el país africano, donde se ha dado un baño de masas, ya que ha sido recibido como un héroe. En unos días tendrá que volver a París para comenzar la pretemporada con el cuadro del Parque de los Príncipes y bajo las órdenes de su nuevo entrenador: Luis Enrique.

El técnico asturiano es consciente de que empieza una nueva era en el PSG. Con las marchas de Leo Messi y Sergio Ramos falta por ver qué pasará con Neymar y con Mbappé. El club francés quería vender al brasileño, pero Luis Enrique confía en recuperar su mejor versión y eso podría propiciar que continuase en el Parque de los Príncipes. En el caso de Kylian, el ex seleccionador nacional sólo es un espectador, ya que eso se escapa de sus manos.

Ahora mismo el PSG ya le ha dado un ultimátum a Kylian Mbappé. Tiene dos semanas para decidir si acepta una nueva renovación o se marcha. La postura del futbolista, por ahora, es clara, ya que quiere jugar esta temporada en la capital de Francia para poder cobrar la prima de fidelidad. En el caso de que se mantenga en sus trece, la entidad que preside Nasser Al-Khelaifi le presionará para que se marche, por lo que es una incógnita qué sucederá finalmente.

Mbappé responde

Pero con todas estas informaciones, hasta en África le han preguntado por su futuro. "¿Dónde jugaré la próxima temporada? Ahora mismo estoy aquí en Camerún y es lo más importante. Quiero disfrutar de mis vacaciones y de mi estancia aquí. Es todo lo que me importa", dijo sin mandar ni un guiño ni al Real Madrid ni al PSG.

Por otro lado, en su país natal, en Francia, el agente Bruno Satin, aseguró en una entrevista a L'Equipe que no cree que ningún club que no pertenezca a un estado no podrá pagar todo lo que pide el PSG y el propio futbolista. Además, cree que sólo hay tres equipos - Manchester City, Newcastle y Real Madrid, que podrían entrar en esa operación, descartando a entidades como el Liverpool o Manchester United.