Alarma Nadal: Despide 2022 con derrota y empieza el nuevo año perdiendo

Lo que está sucediendo en las últimas horas con Rafa Nadal es prácticamente histórico. El balear solo había comenzado dos temporadas con derrota; en 2004, en Chennai, y más recientemente, en 2015, en Doha. Y acaba de acumular la tercera, después de que haya estrenado 2023 perdiendo. Ha sido en la United Cup que se está disputando en Sidney (Australia) y su verdugo ha sido, en esta ocasión, el tenista local Alex de Miñaur, que le ha vencido por 3-6, 6-1 y 7-5, en 2 horas y 42 minutos.

