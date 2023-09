"Rubiales era un chivato, malo como carne de pescuezo; un indeseable"

El exjugador del Real Madrid y actual entrenador, Juanjo Maqueda, no tiene piedad a la hora de definir al expresidente de la Federación, con el que coincidió en el Levante.

"Como jugador era malo como carne de pescuezo. Como dirigente, pues ¿qué te voy a decir? No sé cómo llegó tan alto". Quien así habla es Juanjo Maqueda en referencia al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. El exjugador de, entre otros, el Real Madrid, ha sido entrevistado en el digital madridista www.lagalerna.com y no ha tenido piedad con uno de los nombres más pronunciados en España desde el pasado 20 de agosto.

Tras una irregular carrera profesional en la que vistió otras camisetas como la del Valencia, Albacete, Logroñés, Racing de Ferrol o Fuenlabrada, Juanjo Maqueda ha desarrollado una trayectoria de entrenador en el fútbol árabe, especialmente en Egipto, aunque uno de sus primeros destinos fue el Levante, donde acompañó a Juan Ramón López Caro, concretamente en la temporada 2006-07. Allí, como lateral izquierdo, jugaba un tal Luis Rubiales.

"Lo tuve como futbolista en el Levante, es verdad. Como jugador era malo como carne de pescuezo", asegura Maqueda que, directamente, acusa de chivato al ya expresidente de la RFEF. "Era un chivato. López Caro y yo tratamos de quitárnoslo de encima, de lo malo que era (estábamos en Primera y el tío no era ni para Segunda B, corría como un pato mareado), pero el presidente, Villarroel, nos dijo que de ninguna manera, que no lo traspasaba. Lógico: después supimos que era su confidente. “No, no, intransferible”. Joer, ni que fuera Van Nistelrooy. Rubiales es un indeseable".

El tándem formado por López Caro y Maqueda acabó siendo destituido a falta de un partido para terminar aquella Liga en Primera División. La sustitución fue para Abel Resino, que acabó salvando al club valenciano del descenso. En aquella temporada, Rubiales fue titular indiscutible en la banda izquierda del equipo de Orriols.

"Rubiales cesó a Lopetegui por antimadridismo"

Una hermana de Juanjo Maqueda está casada con Julen Lopetegui, seleccionador español al que Rubiales destituyó a dos días de comenzar el Mundial de Rusia tras conocerse que había fichado por el Real Madrid. La versión del exmadridista no deja lugar a ninguna duda. "Nada más llegar cesó a Julen al frente de la selección solamente porque anunció que había firmado para la temporada siguiente con el Madrid. Lo cesó porque era con el Madrid, por supuesto, si llega a ser con el Betis o la Real no habría pasado nada". Para Maqueda, "la gente que le rodeaba le aconsejó hacerlo. Gente como la Federación Catalana. Por puro antimadridismo. Recuerdo hablar con mi hermana. “Que le van a echar”. “¿Cómo?” No me lo podía creer".

Por todos estos motivos, a Juanjo Maqueda, que no sabe cómo Rubiales ha podido llegar tan alto, no le extraña su final como presidente de la Federación. "Mucho ha tardado. No sé si será verdad eso de que tiene información comprometedora del presidente del Gobierno. Podría ser, porque el modo en que le han ido tapando y perdonando tantas vergüenzas no es normal". "Es un tipo que ha dejado muchas víctimas por el camino. Mereció haber sido apartado del puesto mucho antes", asegura el exmadridista.