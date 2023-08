Sale a la luz un posible beso de un directivo del Barcelona 'a lo Luis Rubiales'

El responsable del fútbol femenino Xavier Puig está siendo protagonista por la difusión de unas capturas en las que se vería dándole un polémico pico a la jugadora azulgrana Ingrid Syrstad.

En estos últimos días no se ha hablado de otra cosa que no sea Luis Rubiales. Ni Kylian Mbappé ni Messi ni nadie ha sido capaz de evitar que el tema del ya ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol fuera el centro de toda conversación. Con la FIFA suspendiéndolo temporalmente, ahora es Pedro Rocha el encargado de sustituirle y de tratar de hacer que todo vuelva a la normalidad en este organismo que rige el fútbol de nuestro país.

Estos días han sido frenéticos. Cada hora salía una nueva información, se compartían nuevas imágenes, se pronunciaba alguno de los protagonistas o gente relevante de la política se manifestaban contra Luis Rubiales. Finalmente el que ha sido presidente de la RFEF estos últimos años cayó tras la decisión cautelar de la FIFA y en ese momento Luis de la Fuente y Jorge Vilda, que le habían aplaudido el día anterior, salieron a criticar sus actuaciones. Además, el cuerpo técnico de la selección femenina, salvo el entrenador, han dimitido.

Momento en el que Xavier Puig besa a la futbolista del Barcelona, Ingrid Syrstad.

¿Sólo es agresión sexual si eres presi de la @rfef ? Vaya, vaya. pic.twitter.com/k2ZzoyGBdA — Sr.Liberal🇪🇸 (@SrLiberal) August 26, 2023

Ese beso no consentido entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso ha dado la vuelta al mundo y todo el planeta se ha posicionado del lado de la víctima, la jugadora española que formó parte de la plantilla que ganó ese histórico Mundial Femenino 2023. Es cierto que debate existe poco sobre lo que pasó, pero hay una minoría que se posiciona del lado del ex presidente de la RFEF y han buscado cualquier excusa, vídeo, foto o argumento para darle la razón al que fuera futbolista del Levante.

Luis Rubiales, responsable de la selección de fútbol femenino.

Tras ganar el mundial.



Xavier Puig, responsable del FC Barcelona femenino.

Tras ganar la Champions.



Las jugadoras del FC Barcelona solo han renunciado a la selección.



Hay monedas de Euro de madera menos falsos. pic.twitter.com/WrQk25bbQi — Mr. Jones (@Mr_Jones_k) August 26, 2023

Las fotografías publicadas por la RFEF en las que se ve a Luis Rubiales en el aire, como si Jenni Hermoso lo estuviera levantando, o un vídeo de la jugadora en el vestuario en el que, presuntamente, dicen que afirma que consintió el pico, están siendo de los recursos más utilizados para defender al dirigente. Pero ahora también ha salido un nuevo caso con el que quieren asimilarlo, pero parece tener algo de trampa con las capturas que se están haciendo virales.

¿Un caso similar?

Se trataría de algo que sucedió con Xavier Puig, responsable de la sección femenina del Barcelona y que estuvo acompañando las internacionales en el Mundial, y la futbolista Ingrid Syrstad. Sucedió tras la final de la Copa de la Reina en la que las azulgranas se proclamaron campeonas. El directivo bajó al terreno de juego y celebró con las jugadoras ese título y se abrazó a la noruega, llegando en un momento a parecer que se daban un beso en la boca. Las imágenes a cámara lenta parecen mostrar algo más accidental que un pico 'a lo Luis Rubiales'.

Pido perdón por este lamentable error.

El momento en el que Xavier Puig, siempre bajo mi punto de vista, prepara los labios para dar un beso en la boca a una jugadora del FC Barcelona, no es en la Champions, es tras la final de la copa de la Reina.



Espero que me puedan perdonar. pic.twitter.com/VKZZnOeUFs — Mr. Jones (@Mr_Jones_k) August 27, 2023

Muchos usuarios han compartido la fotografía y defendiendo que Luis Rubiales es un cabeza de turco de los políticos. Otros intentan desmontar esta teoría poniendo el vídeo completo donde parecería que el beso entre Xavier Puig e Ingrid Syrstad es accidental. También los hay que lo han reproducido a cámara lenta también para tergiversar o no, ya que algunos hacen que el momento del pico dure más tiempo y otros lo mantienen a la misma velocidad durante los segundos en los que sucede este hecho que está trayendo de cabeza a muchos.