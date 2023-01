Rubiales se mete a seleccionador: "Hay que tener más presencia en el área"

El presidente de la Federación Española de Fútbol ensalzó en Arabia la figura de Luis Enrique, pero no dudó en dejarle un recadito que no tiene nada que ver con su posición de dirigente.

Luis Rubiales está presente en Arabia Saudí, donde se está disputando la Supercopa de España cuya primera semifinal ganó el Real Madrid al Valencia por penaltis. Ahora, el equipo blanco espera rival para la final, que saldrá del partido que esta noche enfrentará al Fútbol Club Barcelona y al Real Betis. Aprovechando su estancia en el país árabe, el presidente de la Federación Española de Fútbol repasó la actualidad de la selección española, al frente de la cual debutará Luis de la Fuente el próximo mes de marzo.

Felices por volver a una final gracias al compromiso y trabajo incondicional de estos jugadores. #HalaMadrid #SuperSupercopa pic.twitter.com/GbSrOYqX1T — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 11, 2023

Para empezar, Rubiales comenzó ensalzando la figura del anterior seleccionador, Luis Enrique. "Luis Enrique ha hecho un trabajo magnífico, no se le puede poner un pero a muchas cosas, pero es el momento de dar otro paso y buscar otras cosas. Hemos confiado en una figura en la que confiamos muchísimo como Luis de la Fuente. Creo que la etapa pasada ha sido muy positiva, con una regeneración con jugadores jóvenes, y ahora buscamos un cambio en el que estamos muy esperanzados”, aseguró Rubiales en los micrófonos de Movistar en el descanso de la primera semifinal.

"Hemos jugado en cada partido con nuestro estilo, hemos sido superiores al rival pero no nos ha dado para ganar", fue la conclusión extraída por el presidente de la Federación del comportamiento de la selección en el reciente Mundial de Catar. Además, se ha mostrado convencido de que era "el momento de buscar otras cosas".

Incluso, en un momento concreto de la entrevista en Movistar, Rubiales no ha dudado en meterse en la piel de un entrenador, al reconocer que "hay que tener más presencia en el área". "Cuantos más partidos se ganen, mejor. Que España siga teniendo su sello, teniendo el balón más que el rival. En el fútbol todo es más bonito si ganas. Tenemos un estilo definido, hay que tener más presencia en el área, pero los cuatro últimos años han sido muy positivos para la selección", comentó el dirigente federativo.

Con la vista en el Mundial de 2030

También habló Rubiales sobre la posibilidad de que Arabia Saudí, a cuya Liga se acaba de incorporar Cristiano Ronaldo, presente su candidatura para organizar el Mundial de 2030 y rivalizar, de esa manera, con la opción conjunta que defienden España, Portugal y Ucrania. "Sufro muchos rumores que no son ciertos y es mejor no entrar, no me corresponde. No sé lo que hará Arabia Saudí y ninguna figura mundial. Estamos trabajando en presentar la mejor candidatura y tenemos muchas opciones. Tenemos un país junto a Portugal y el detalle con Ucrania, que lo tiene todo para poder organizar el Mundial con un atmósfera inigualable. Veremos qué ocurre", concluyó Rubiales.