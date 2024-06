La Mbappemanía colapsa las redes sociales: se desata la locura mundial

El anuncio de la llegada del francés al Real Madrid convierte las redes sociales en un hervidero de "me gusta" y comentarios: el jugador gana más de dos millones de seguidores en IG en horas

"El fichaje de Mbappé se pagará solo", dicen desde el Real Madrid en el habitual discurso del club, donde las perspectivas económicas de todo lo que tocan modelan un discurso en el que cualquier inversión es transmitida como "gratis total". Las cifras del acuerdo con Mbappé, que bailan según se consulte una fuente u otra, son tremendas, pero desde Valdebebas insisten en que la contratación del más deseado supondrá tal retorno que merece la pena el esfuerzo inicial.

Y según se atisba en redes sociales, no cabe duda de que es así. Porque el anuncio de la llegada de Mbappé al Real Madrid a las 19:29 del pasado lunes 3 de junio de 2024, día II después de Kroos y día I I desde el anuncio del francés, ha supuesto un auténtico terremoto en las redes sociales, ese baremo de la actualidad para calibrar si un asunto es de interés o no lo es.

Las cifras en social media del anuncio de Mbappé son de auténtica locura. Para empezar, con el posteo en la red social X del escueto mensaje del Real Madrid anunciando la llegada del deseado. "Comunicado oficial: Mbappé" y un enlace a su página web. Este martes por la mañana, trece horas después de su publicación, el posteo ha sido visto más de 92 millones de veces, ha recibido 850.000 me gusta y se ha reposteado más de 350.000 veces.

En Instagram, la cosa es aún más escandalosa. Dieciséis horas después de que Mbappé comunicase por esa vía su felicidad por recalar en el RealMadrid, su cuenta ha obtenido más de dos millones de nuevos seguidores y esa publicación ha logrado más de 19 millones de "me gusta" y cerca de 70.000 comentarios. Uno de ellos, de Cristiano Ronaldo, que ha obtenido otros dos millones de "me gusta" adicionales por él. "Me toca a mí estar emocionado de verte brillar en el Bernabéu", dijo El Bicho.

El récord de Cristiano

¡EFECTO CR7! 🔴🔥



El anuncio del Manchester United sobre el regreso de Cristiano Ronaldo ya rompió récords 🤯



📌 Es la publicación con más "me gusta" en Twitter (1,9 millones) y en Instagram (12,3 millones) de un equipo deportivo.



EL BICHO 😎 pic.twitter.com/VVcAIRvlzd — 365Scores (@365ScoresApp) August 28, 2021

Las cifras de la llegada de Mbappé al Real Madrid son, pues colosales, en social media. Pero no superan las de Cristiano Ronaldo. El anuncio de la llegada del portugués al Manchester United sigue siendo el posteo con más engagement en la historia de Twitter (ahora X), con 1,9 millones de me gusta. En Instagram, en cambio, si ha superado los registros del portugués, cuyo anuncio en la cuenta del Manchester United obtuvo 'solo' doce millones de pulgares arriba.